Il nuovo store di SLOWEAR VENEZIA a Tokyo è un progetto di Visual Display.

Visual Display intraprende con Slowear Venezia un nuovo percorso progettuale per i suoi negozi che inizia con l’apertura di Marunouchi – nel cuore della Tokyo più sofisticata e contemporanea – e punta a rinnovare e rafforzare l’immagine del marchio nel rispetto dei valori che fino ad oggi l’hanno contraddistinto: sartorialità, italianità, stile e ospitalità.

Slowear Venezia è il concept retail multimarca tutto italiano che con 29 punti vendita ha già conquistato le principiali capitali mondiali dello shopping (da Milano a NYC, da Seoul a Londra).



“Un progetto in continua evoluzione volto a creare un insieme di soluzioni possibili e coerenti da utilizzare di volta in volta in base alle singole location (…)” Visual Display

“Meno rigore, più eclettismo, la nuova anima dei negozi Slowear Venezia è più libera da certi schemi e si arricchisce di nuovi gesti, materiali, suggestioni.” Visual Display

La scatola architettonica, semplice e rigorosa è caratterizzata da una palette di colori vagamente retrò che coniuga il grigio tenue delle pareti fronte strada e il blu intenso dei camerini con il bordeaux dell’area salotto.

Il soffitto è disegnato dalle geometrie dell’impianto illuminotecnico, gestito con faretti orientabili che conferiscono teatralità all’esposizione.

Le vetrine curvate in legno e ottone brunito, le colonne rivestite in specchi a tutta altezza e la matericità del pavimento, realizzato in cementine decorate a mano da artigiani nostrani, aggiungono quel tocco di stile e di attenzione al dettaglio tipicamente italiani.

Lo spazio interno rappresenta la visione del marchio, l’attenzione alla qualità del prodotto e il desiderio di far vivere al cliente un’esperienza unica. Un flusso interno circolare che alterna situazioni puramente espositive ad altre più curiose conduce il cliente ad un grado sempre maggiore di intimità mano a mano che si allontana dal fronte strada, stimolando il movimento e la scoperta graduale degli spazi.



Il salotto, da sempre elemento distintivo dei negozi Slowear Venezia, resta il luogo riservato alla convivialità, con un piccolo servizio di caffè e Prosecco sempre a disposizione, riviste e libri fotografici da sfogliare e tutto il tempo a disposizione per prendersi una pausa che sia anche un momento di scoperta, cultura e condivisione.

La libreria bifacciale, ispirata al design dei maestri italiani degli anni ‘50, assume una nuova centralità rispetto allo spazio, diventando superficie espositiva e conferendo intimità all’area salotto, cuore pulsante della vita del negozio.



La cassa diventa un elemento a sé stante, vestendosi di una nuova identità. Configurata come un piccolo studio radiofonico trasmette l’amore del brand per il mondo della musica e dei vinili, che vengono suonati in filodiffusione all’interno del negozio.

L’area camerini viene ampliata diventando a tutti gli effetti una zona ben definita all’interno del negozio. Lo spazio di prova, con la soffice pavimentazione in moquette e le pareti in tessuto blu, permette al cliente di provare i capi in totale intimità e disporre dei servizi di sartoria del negozio.

L’uso teatrale della luce è parte integrante dell’interior e scalda l’atmosfera guidando gli ospiti nel percorso di scoperta delle collezioni, dei prodotti e degli spazi.

L’offerta del brand viene ulteriormente ampliata inserendo un’area dedicata a prodotti maschili per la cura del corpo e dei capelli, attraverso un mobile espositivo disegnato su misura che richiama l’immaginario domestico tanto caro al brand.

A metà strada fra concept store e spazio di ricerca, nei suoi 90 metri quadri affacciati su una delle più esclusive strade dello shopping di Tokyo, lo store contiene tutto il mondo Slowear Venezia creando una cornice di gusto, stile e ispirazioni attorno ai prestigiosi marchi abbigliamento maschile che hanno fatto la storia della moda italiana.

Photos courtesy Yoshifumi Ikeda