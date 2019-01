Fabio Novembre sceglie HI-MACS® per il progetto del ristorante di Heinz Beck, a City Life

Un materiale di nuova generazione dall’aspetto minerale: HI-MACS® nella finitura Volcanics è stato impiegato da Fabio Novembre per lo scenografico bancone di “Attimi”, il nuovo casual restaurant dello chef stellato Heinz Beck a City Life, Milano.

“Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi”, scriveva Cesare Pavese, e attorno alle sue parole è stato recentemente sviluppato dall’architetto Fabio Novembre il progetto di interior per “Attimi by Heinz Beck”, dining bistrot pensato per ogni momento – pardon, attimo – della giornata, dalla colazione alla cena.

A City Life, nel cuore della nuova Milano, Attimi offre vere e proprie esperienze gourmet ideate da Heinz Beck, chef tedesco premiato con tre stelle Michelin, ed è già diventato a tutti gli effetti punto di riferimento dell’enogastronomia meneghina. Il locale è stato realizzato grazie a una collaborazione tra la Beck & Maltese Consulting e Chef Express (Gruppo Cremonini).

Il casual restaurant, una foresta di sedie, divanetti, sgabelli e poltrone con tavoli tondi, quadrati, tavolini e banconi, si articola attorno a colonne che separano idealmente l’ambiente in zone: da quella Cocktail a quella Dining, Aperitivo e Bistrot.

Gli arredi si raccontano attraverso un’ampia palette di colori neutri, in prevalenza grigi, con qualche discontinuo inserimento di colori accesi. In questo contesto, il cuore dell’ambiente è certamente il grande bancone vetrina che, nonostante sembri realizzato in agglomerato minerale o quarzo, è in verità in solid surface HI-MACS® nella sua caratteristica finitura Frosty, della collezione Volcanics.



Realizzato in minerali, pigmenti naturali e acrilico, HI- MACS® a differenza della pietra può essere termoformato in qualunque forma, può essere tagliato allo stesso modo del legno e può essere lavorato in maniera tale da eliminare i segni di giunzione alla vista ed eventuali imperfezioni o danni insorti nel tempo.

HI-MACS®, inoltre, è privo di pori sulla superficie, dunque è semplice da pulire e resistente a sporco e batteri, in poche parole perfetto per il contatto diretto con il cibo e le persone. La texture irregolare dei colori Volcanics, parte di un catalogo di circa cento finiture totali, replica quella degli agglomerati minerali e delle graniglie, dando un aspetto naturale alla superficie e ingannando lo sguardo.

Il bancone, come ricavato all’interno della parete, si sviluppa su tre livelli ripiegati l’uno sull’altro ed è sovrastato da altrettanti sbalzi che spingono verso l’esterno il grande logo luminoso del ristorante, in un gioco di volumi e prospettive molto scenografico. Una soluzione imponente e dallo stile urban, che richiama la cifra progettuale di Piazza Tre Torri, polo architetturale e dello shopping della “Nuova Milano”.



Nel presentare il suo ultimo lavoro, l’architetto Novembre ribadisce: “Credo che la non casuale coincidenza etimologica tra il presente come tempo e il presente come regalo sia una condizione di partenza per qualsiasi ricerca progettuale. Consideriamo gli attimi qui, non come momenti fugaci di vita, ma intense esperienze che dobbiamo saper cogliere e che ci rimangono impresse nella mente.”

Fabio Novembre, con grande sapienza, ha ideato un luogo di ritrovo dallo stile inconfondibile perfetto per regalarsi al contempo un susseguirsi di attimi di piacere culinario, e attimi brevissimi, “giusto il tempo di un caffè”. Un ambiente aperto a tutti, molto democrativo, ma al tempo stesso ricercato e raffinato. Un luogo per un attimo di convivialità, un attimo di relax, un attimo di piacere e perché no, un attimo di design…ma questo, solo con HI-MACS®.

Photos courtesy © Andrea Martiradonna