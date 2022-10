SICAM si conferma ancora una volta grande generatore di business e relazioni

A Pordenone si è ritrovata una vivace e attenta industria mondiale del mobile.

Si è chiusa a Pordenone con una partecipazione di visitatori ancora in crescita la tredicesima edizione di SICAM, il Salone Internazionale dei Componenti, Accessori e Semilavorati per l’Industria del Mobile che ogni anno accoglie in fiera i più qualificati professionisti dell’arredamento internazionale: più di 8000 le aziende in visita da 115 diversi Paesi del mondo.

Di rilievo in particolare le presenze registrate in arrivo al SICAM non solo dai principali mercati di tutta Europa ma anche da zone di interessanti prospettive come Nord Africa, Medio Oriente e le Americhe.

Atmosfera molto vivace quella che si è respirata tra gli stand nelle quattro giornate di fiera: mai come in questa edizione, molte sono state le novità di prodotto presentate in tutti i settori a stimolare scambi di idee e progetti tra le aziende e i professionisti in visita; si è percepita ancora molto forte poi la voglia di allacciare nuove relazioni commerciali o di riprendere quelle che negli ultimi tempi erano state confinate solo al mondo dell’online.

In concomitanza con la manifestazione, è stato più frizzante che in passato infatti anche il “fuori Salone” che quest’anno ha trovato spazio in diverse location di Pordenone e dei suoi dintorni: numerose le convention aziendali e gli appuntamenti post-fiera che marchi internazionali della componentistica presenti a SICAM hanno organizzato per aggregare i propri maggiori clienti, in un clima informale ma spesso molto efficace per il business.

“Siamo contenti che la nostra “macchina” abbia dimostrato ancora una volta di essere molto performante e anche quest’anno abbia fatto incontrare così tanti professionisti di alto profilo da tutto il mondo” – il commento degli organizzatori. Il format di SICAM, con gli ingredienti innovativi che ha presentato in questi giorni, continua a rivelarsi vincente per favorire lo sviluppo di relazioni di business: ce lo testimoniano le numerose richieste di partecipazione che abbiamo già ricevuto in fiera per la prossima edizione”.

Il nuovo appuntamento SICAM è per ottobre 2023, quando a Pordenone si incontreranno, da martedì 17 a venerdì 20, tutti i maggiori player dell’industria del mobile mondiale.