Parfums Christian Dior apre le porte della sua prima Boutique Beauty italiana in Piazza di Spagna a Roma.

Ubicata al numero 72 della celebre Piazza, a pochi passi dalla fontana del Bernini, la boutique Beauty Dior è un gioiello luminoso che unisce modernità all’iconico stile francese.

Ecco che le pareti bianco ottico prendono la forma della boiserie, elemento decorativo tipico dell’architettura francese, per poi sfumarsi in un motivo plissé che ricorda le pieghe dei tessuti, in omaggio all’anima di Couturier di Christian Dior.

Gli arredi dalle forme moderne ed essenziali sono realizzati tutti in travertino, il prezioso materiale cavato nelle zone di Tivoli, utilizzato già all’epoca dell’Impero Romano dai più grandi sovrani per opere come il Colosseo e la Basilica di San Pietro.

Protagonista della Beauty Boutique è la collezione di fragranze e le creazioni art de vivre profumate de La Collection Privée Christian Dior, l’esclusiva linea Dior con un universo couture.

All’interno della Boutique si trovano tutte le edizioni limitate delle Maison, come il prezioso J’adore reinventato dall’artista India Mahdavi e realizzato a Murano in soli 1000 esemplari, le collezioni di make-up creata da Peter Philips, Direttore Creativo e dell’Immagine del Make-Up Dior, le linee di skincare più esclusive oltre alle iconiche fragranze della Maison come Miss Dior e Sauvage.

Photo credits: DIMPLES Digital Agency