STORE, UN BUON ARREDAMENTO PUÒ INFLUIRE SULLE VENDITE?

Vendere un buon prodotto è sufficiente anche se l’arredamento del negozio non è ben curato? Quanta importanza ha un buon arredamento sulle vendite?

Oggi l’esperienza di vendita è influenzata da una lunga serie di fattori, in cui ogni senso deve essere curato, dalla vista al tatto all’olfatto. Ebbene sì, persino l’odore può influenzare le vendite in negozio.

Questo è dovuto al fatto che oggi la vendita dipende molto dall’atmosfera che vive il cliente quando entra in negozio. Più l’atmosfera è invitante, e più probabilità ci saranno che il cliente proceda con gli acquisti e non uscirà a mani vuote.

Anche la musica è un fattore importante. Infatti, bisogna il più possibile riprodurre musica in linea con il target di riferimento per far in modo che il cliente trovi piacevole l’atmosfera e decida di restare a comprare in negozio.

Ma allora come bisognerebbe arredare un negozio per ottenere maggiori vendite? Scopriamolo subito.

Come arredare un negozio

Quando si avvia un’attività commerciale, una delle prime cose da fare è progettare l’arredamento del negozio.

Data l’importanza dell’arredamento e del design scelto è consigliabile rivolgersi ad un professionista esperto nella realizzazione di interni e della gestione degli arredi.

Infatti, realizzando in prima persona l’arredamento del negozio il gusto personale può influenzare le scelte e portare a risultati scadenti, soprattutto se il gusto personale non incontra quello del target a cui lo store si riferisce.

L’arredamento è, quindi, una delle più importanti strategie di marketing, e proprio come le altre strategie di marketing, deve comunicare il contenuto emozionale di ciò che stiamo vendendo.

Arredare un negozio è il primo passo per creare un’esperienza d’acquisto positiva per i clienti.

I principali fattori da considerare sono l’illuminazione, l’esposizione della merce, l’accessibilità ai prodotti e l’accessibilità agli spazi.

Prima di tutto, per sottolineare la centralità del prodotto nel negozio, questo deve essere ben illuminato. Posizionando in maniera strategica le luci siamo in grado di stabilire dove vogliamo che il cliente guardi.

Esporre la merce in modo ordinato, avendo cura di pulire ogni espositore, può fare la differenza e rendere i prodotti più accattivanti.

Inoltre, utilizzare ripiani troppo alti o troppo bassi che ostacolano l’accesso alla merce può danneggiare molto il volume delle vendite.

Proprio per questo è molto importante rivolgersi a persone competenti per la realizzazione dell’arredamento.

Ma quali sono gli altri fattori che impattano sulle vendite in un negozio?

Altri fattori che influiscono sulle vendite in negozio

Come abbiamo visto, arredare nel modo corretto un negozio può fare la differenza, ma ci sono anche altre strategie e altri fattori che possono aumentare o ridurre le vendite in store.

Ad esempio, le campagne drive to store sono molto efficaci per aumentare il volume delle vendite del negozio. In fatto di drive to store, una campagna SMS, come quelle descritte in questa pagina sull’SMS Marketing, può essere molto efficace, soprattutto se abbinata a uno sconto.

Promuovere a livello locale il negozio è fondamentale per aumentare le vendite, e una delle soluzioni è quella di fidelizzare i clienti attraverso programmi fedeltà a premi. I clienti più fedeli così potranno raccogliere punti e ottenere buoni, sconti e premi facendo più acquisti presso il negozio.

Il programma fedeltà, inoltre, si può integrare ad altre campagne marketing come l’email marketing con cui inviare ai clienti tutte le novità in store o l’inizio dei saldi.

Se, invece, il tuo negozio ha anche un e-commerce, per aumentare le vendite una soluzione è quella di offrire la spedizione gratuita se si ritira in negozio. Questa modalità offre un grande vantaggio dal punto di vista delle vendite. Infatti, il cliente che si reca in negozio per ritirare il prodotto acquistato potrà fermarsi ad acquistare anche altri prodotti trovati al momento.

