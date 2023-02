CIMENTO® partecipa a Euroshop 2023 e mette al centro la sostenibilità

Cimento® partecipa a Euroshop 2023, la fiera leader mondiale del settore Retail che si svolge a Düsseldorf dal 26 febbraio al 2 marzo 2023 e che avrà come tema centrale il “Retail of the Future”.

Presso il quartiere fieristico della città tedesca, l’azienda presenta le ultime innovative proposte nel mondo delle superfici e delle soluzioni d’arredo, realizzate grazie al Cimento®: un materiale unico che impiega per oltre il 90% aggregati minerali mescolati ad un legante cementizio e che si caratterizza per le molteplici possibilità di applicazione, capace di sorprendere per la sua estrema leggerezza e facilità di installazione.

Il progetto dello stand è firmato Patricia Urquiola

Lo stand a Düsseldorf (Hall 12 | B55) porta la firma di Patricia Urquiola che, dopo la prima esperienza al Salone del Mobile di Milano 2022, torna a collaborare con l’azienda veneziana in occasione di questo nuovo appuntamento. L’installazione, decisamente architettonica, è caratterizzata da volumi e spazi che creano un dialogo tra la filosofia del brand, le superfici Cimento® e i prodotti dell’omonima Collezione di arredi e complementi: tavoli, sedute, coffee table, lampade, quadri e vasi, realizzati da designer e architetti internazionali (BBA Studio – Barbara Ballabio e Andrea Burgio, Defne Koz & Marco Susani, Omri Revesz, Parisotto + Formenton, Studio 63, Patricia Urquiola), sotto la direzione artistica di Aldo Parisotto, P+F Architetti.

Come un grande contenitore in grado di mostrare l’applicazione del materiale sia negli arredi che nelle finiture e sulle superfici interne dello stand, lo spazio espositivo dall’aspetto monumentale permetterà al visitatore di scoprire progressivamente gli ambienti interni. Esternamente, invece, Patricia Urquiola ha voluto giocare sulla permeabilità, permettendo di intravedere quello che avviene all’interno con un effetto di trasparenze che incuriosisce il fruitore e lo invita ad entrare.

L’azienda, operando in un’ottica di recupero e circolarità, propria del suo DNA e per rispondere attivamente ai temi posti in primo piano dalla kermesse tedesca in ambito di sostenibilità e neutralità climatica, ha deciso – come già avvenuto in occasione di Euroshop 2020 – di ridurre al minimo gli sprechi riutilizzando la struttura e gran parte dei materiali impiegati per la realizzazione del stand dell’ultimo Salone Internazionale del Mobile.

Tutti i prodotti che utilizzano la tecnologia Cimento® sono realizzati con materie prime naturali. Da sempre Cimento® mette in primo piano l’attenzione verso l’ambiente e la sostenibilità, come dimostrato dalle certificazioni PEFC® e FSC®.

Lo stesso sito produttivo dell’azienda, all’interno del territorio della città metropolitana di Venezia, può usufruire di un impianto fotovoltaico in grado di soddisfare dall’80% al 100% del fabbisogno energetico; il restante viene approvvigionato da fornitori che impiegano esclusivamente fonti rinnovabili. Dalla partecipazione ad un progetto di riqualificazione della flora e fauna lagunare veneta, Cimento ha ottenuto, a partire dal 2021, la certificazione Carbon Neutrality / ISO 14064, a conferma dell’impegno dell’azienda nell’attuare piani di riduzione delle emissioni di CO2, implementando le proprie quote di compensazione carbonio.

Düsseldorf, 26 Febbraio – 2 Marzo Hall 12 | B55