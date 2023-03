The House of DoDo, gioiosa, accogliente, aperta a tutti.

DoDo inaugura un nuovo negozio a Milano, una “casa” dove poter accogliere i suoi clienti al numero 26 di via Manzoni.

Sviluppato su due piani, il negozio è avvolto da un’atmosfera accogliente tinteggiata di tangerine, il nuovo colore del brand che amalgama le tonalità dell’arancione e del rosa fragola illuminando gli ambienti e donando un effetto fresco, vivace e contemporaneo.

Sulla facciata, davanti alle finestre del primo, secondo e terzo piano del palazzo grandi ledwall proiettano immagini che raccontano il mondo di DoDo. Ad aprire simbolicamente la porta d’ingresso è, come da tradizione, una maniglia in ottone a forma di pepita, una delle collezioni iconiche.

“Il nuovo flagship store di Milano è la nuova casa di DoDo: gioiosa, accogliente, aperta a tutti” ha spiegato Sabina Belli AD del gruppo Pomellato e DoDo. “Vogliamo che diventi un luogo inclusivo, per rispecchiare la nostra storia d’eccellenza in costante evoluzione: il savoir-faire artigianale italiano si unisce a un design creativo e contemporaneo per trasmettere emozioni e significati profondi.”

Tra i marchi leader del settore in Italia, DoDo si è ritagliato una nicchia tra moda e gioielleria con i suoi celebri charm gioiello. Svincolato dai dogmi dell’Alta Gioielleria, DoDo è libero di innovare, sperimentando nuovi materiali come l’argento placcato oro, le pietre semipreziose, il titanio o la plastica riciclata, pur continuando a utilizzare le tecniche orafe tradizionali per garantire la qualità delle sue creazioni