New horizons – an immersive experience: una straordinaria esposizione sul futuro della luce

In occasione dell’edizione 2023 della Milano Design Week, all’interno del padiglione vetrato della leggendaria Villa Necchi Campiglio, Occhio celebra il futuro della luce con ‘new horizons – an immersive experience’. Un’installazione multisensoriale unica nel suo genere dove i prodotti vengono presentati in maniera astratta. Un palcoscenico per presentare a livello mondiale la propria visione di una nuova cultura della luce.

“Per me la luce è emozione allo stato puro. Con ‘new horizons’ abbiamo creato un’experience incentrata sulle sensazioni, un’installazione che permette di sperimentare le emozioni profonde che la luce suscita”, spiega Axel Meise, fondatore e designer di Occhio.

Uno spazio trascendentale dove l’installazione coinvolge tutti i sensi, nel verde di Villa Necchi Campiglio, in pieno centro a Milano, al riparo dal trambusto della città. ‘new horizons’ simboleggia il nuovo, l’ignoto, la scoperta di spazi inediti che vanno al di là della nostra immaginazione, resi poi tangibili per trasferirli nella realtà.

Alla stregua di un’opera d’arte totale, ‘new horizons’ diventa un’esperienza indimenticabile, completamente nuova e nel contempo un’accattivante modalità per approfondire il concetto di cultura della luce di Occhio. ‘new horizons’ attesta la straordinaria capacità innovativa dell’azienda, simboleggia il nuovo, l’ignoto. Per Occhio la voglia di innovare e un’inesauribile spinta verso il nuovo sono un obiettivo mai raggiunto, uno sprone, una missione, un cromosoma del corredo genetico dell’azienda.

La leggendaria Villa Necchi Campiglio fa da “sfondo” culturale all’installazione immersiva. È qui che il passato incontra il futuro.

“Villa Necchi Campiglio mi è stata di ulteriore ispirazione per ‘new horizons’. Questo luogo incarna ciò che le persone sono in grado di creare tecnicamente ed esteticamente quando si ispirano alla visione di uno spazio abitativo ideale. È un’espressione di massima ricercatezza. Poter mettere in scena su questo palcoscenico la nostra idea di una nuova cultura della luce è un’opportunità straordinaria per rendere tangibile ciò che intendiamo. A 360°!”, spiega Axel Meise.

OCCHIO

Una nuova cultura della luce: questo è ciò che stimola ogni giorno con entusiasmo le menti dietro al marchio Occhio.

Con la sua filosofia, il design pluripremiato a livello internazionale, qualità della luce e ‘joy of use’ ai massimi livelli, l’azienda ha introdotto nuovi standard mettendo in primo piano le persone e la qualità della luce. Una storia di successo iniziata nel 1999 con un’idea rivoluzionaria di Axel Meise, fondatore dell’azienda: permettere alle persone di diventare i designer della luce negli ambienti che abitano! Con un sistema di illuminazione coerente in termini di design e qualità capace di offrire la migliore soluzione possibile per ogni situazione, ogni stato d’animo e ogni ambiente.

Un’esclusiva gamma di prodotti in costante espansione, innovativa e studiata nei minimi dettagli, consente di valorizzare interi edifici con luce e design di altissima qualità, sia in ambito residenziale che commerciale.

Leader europeo in rapida espansione, da icona del design tedesco, l’innovativa azienda di illuminotecnica è diventata un brand internazionale del segmento del lusso. Con sede nel centro di Monaco di Baviera, Occhio conta oltre 250 collaboratori e commercializza i suoi prodotti attraverso 500 rivenditori specializzati dell’arredamento e dell’illuminotecnica e i flagshipstore di Monaco, Colonia, Amburgo, Berlino, Milano e Shanghai.