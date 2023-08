Con Vistosi il vetro diventa preziosa fonte di luce

In oltre cinque secoli di storia, Vistosi ha dato vita a collezioni uniche, che hanno ricevuto importanti riconoscimenti e impreziosiscono ogni ambiente. Grazie alla collaborazione con importanti designer, alla maestria dei mastri vetrai e all’utilizzo di tecniche innovative.

FARO – Design: Oriano Favaretto

Il faro è l’anello di congiunzione tra il mare e la terra ferma; la sua luce è un punto di riferimento, che trasmette stabilità e sicurezza. La collezione Faro, disegnata per Vistosi da Oriano Favaretto, si ispira proprio all’impianto di segnalazione luminosa da cui prende il nome.

I due vetri, uno con finitura trasparente colorata, l’altro bianco lucido, rievocano rispettivamente le acque limpide della laguna veneziana e la terra ferma. L’anello metallico che li congiunge in maniera armonica, invece, è il faro: elemento centrale e sicuro. La montatura metallica è disponibile in finitura nero opaco o ottone.

Nel vetro bianco è nascosta la sorgente luminosa LED, che regala una luce diffusa, uniforme e non abbagliante, proprio come un faro per i marinai o i pescatori che lo guardano dal mare.

Faro è un elemento di design che diventa protagonista dello spazio in cui è installato, visibile e perfettamente riconoscibile da qualunque posizione.

GROOVE – Design: Hangar Design Group

La celebre frase dell’architetto e designer Luiss Mies van derRohe, “lessis more” riassume perfettamente l’animo della nuova collezione Groove, che trae ispirazione dallo stile minimal dei primi anni Sessanta. Un mood che in quegli anni ha attraversato l’arte, l’architettura, la letteratura e la musica, proponendo uno stile di vita semplice, ordinato e rigoroso, distaccato dal caos e dalla frenesia del quotidiano.

Groove ritorna infatti alle strutture geometriche elementari, il rettangolo e la sfera, e le unisce in una nuova forma che dà un forte senso di stabilità. Le linee diritte dei quattro frame metallici si incastrano tra loro in maniera perpendicolare, creando un equilibrio perfetto. Le forme morbide delle sfere di vetro,disponibili in vetro bianco sfumato o bianco satinato, si inseriscono alla perfezione tra i rettangoli, senza intaccare l’ordine rigoroso.

La struttura di Groove non è casuale: è studiata per garantire la massima flessibilità e la personalizzazione del lampadario. I quattro frame metallici (di due lunghezze diverse), infatti, scorrendo creano nuove geometrie per adattarsi agli spazi e regalare a ogni progetto una forma sempre diversa e originale. I frame sono disponibili nelle due dimensioni anche come sospensioni singole. La finitura metallica della montatura è prevista in color antracite e bronzo opaco. Vetro bianco satinato. Sorgente E14.

PLISSÈ – Design: Chiaramonte & Marin

La nuova collezione Plissè di Vistosi ha le linee leggiadre e armoniche della medusa e la sua iconica forma a ombrello, che sembra quasi voler proteggere e custodire lo spazio da illuminare.

Il termine medusa, infatti, deriva dal greco antico e vuol dire protettrice, guardiana. Secondo la mitologia greca, Medusa, anche dopo essere stata decapitata, non ha mai perso la sua capacità di pietrificare con uno sguardo. Come la creatura mitica, Plissè riesce a catturare lo sguardo di chiunque si fermi a osservarla e incanta con la sua silhouette tondeggiante: un cerchio che si chiude, la cui circolarità dà il senso di un progetto compiuto e allo stesso tempo unico, grazie alle sovrapposizioni dei diversi materiali, vetro, tessuto, metallo.

Il vetro soffiato del diffusore, che ha dimensioni generose,nasconde un paralume interno in tessuto e dà vita a un gioco di trasparenze, colore e texture che rendono Plissè un elemento elegante, in grado di caratterizzare e donare un tocco di personalità all’ambiente in cui viene inserito.

Plissè è disponibile come sospensione e il diffusore nei colori ambra scuro, fumè, terra bruciata, verde antico o cristallo trasparente. La montatura metallica in finitura acciaio satinato o bronzo opaco. Sorgente LED.

