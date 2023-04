Il progetto per il negozio di cosmetici Harmay a Wuhan, in Cina, trae ispirazione dalla ricca storia locale per creare un’esclusiva shopping experience.

Il negozio occupa un edificio degli anni ’40 che in precedenza ospitava una banca in un’area che fa parte della concessione giapponese della città. Lo spazio di 914 mq., è il risultato di influenze culturali convergenti a seguito della posizione storica di Wuhan come città portuale internazionale.

AIM Architecture continua la sua collaborazione con il retailer di prodotti di bellezza Harmay.

Per celebrare la fusione di elementi culturali locali e globali nell’edificio e nella città in generale, AIM Architecture ha esplorato il concetto di storia stratificata nell’area vendita, introducendo l’identità del marchio Harmay.

Un “nucleo di stoccaggio verticale” in cui le merci sono organizzate da un sistema robotico percorre l’intera altezza dei tre piani del negozio. La scala a specchio aggiunge un elemento futuristico, alludendo a un vascello del tempo.

Il piano terra trae ispirazione materica da un antico magazzino, con pavimenti in pietra e mobili ed espositori in legno massiccio appoggiati su blocchi di pietra.

Il primo piano è occupato da tradizionali scaffalature che riportano alle origini del brand. Materiali classici come pavimenti in legno a spina di pesce e modanature ornamentali in legno sono bilanciati con superfici in alluminio anodizzato.

Al piano superiore il piano attico è diviso in due sezioni: una, simile ad un magazzino, adibita alla vendita, l’altra è una terrazza esterna aperta al pubblico.

Marketing esperienzale

Harmay applica con attenzione il marketing esperienziale, comprendendo che il percorso di acquisto in sé non è sufficiente ad attirare i clienti nei punti vendita. “Quando un visitatore entra in un negozio, non è più semplicemente per comprare qualcosa, afferma Damien Zhong, CEO di Harmay. Oggi i retailer devono prendere l’iniziativa per ispirare e stimolare i loro sensi con qualcosa che non si aspettano. Dal momento in cui varcano la porta devono essere sorpresi: questo è il tipo di esperienza che non si può replicare online.“

Client: HARMAY

Location: Wuhan, China

Area: 914 sqm

Design AIM ARCHITECTURE

Design Principals: Wendy Saunders & Vincent de Graaf

Project Architect: Jerry Guo

Interior Team: Dongkai Hu, Leslie Chen, Shawn Zhang

FF&E Team: Lili Cheng, Weisha

Photos courtesy: Wen Studio

by