Textures+Collection per valorizzare progetti d’arredo nei settori retail e hospitality  

Textures+ Collection è la collezione Antolini nata per orientare i trend e assecondare le molteplici esigenze di architetti, stylist e decoratori d’interni che cercano per i loro progetti superfici e rivestimenti unici, dove protagonista assoluta sia la bellezza intrinseca della materia prima.

Un’ampia proposta variegata e sofisticata di pietre naturali che rivelano, grazie a innovativi processi di lavorazione, una serie di finiture altamente specifiche, attraverso cui Antolini esprime la sua eccezionale capacità di perfezionare ed esaltare ciò che Madre Natura ha creato.

La tattilità è la caratteristica più distintiva delle pietre appartenenti alle Textures+Collection, capace da sola di contraddistinguere e valorizzare progetti d’arredo sia residenziali sia contract soprattutto nei settori retail e hospitality.

Estetica, funzione e prestazioni elevate sono le qualità delle pietre annoverate nella Textures+ Collection, attraverso cui Antolini magistralmente racconta la grande potenzialità dei materiali naturali, esprimendo la sua abilità nel lavorare la pietra maturata in quasi 70 anni di attività.

Safe finish, Hydro finish, Flaxewave finish sono solo tre delle molteplici textures che presentano ognuna caratteristiche specifiche, prestandosi ad utilizzi molto diversi tra loro.

SAFE finish

Nasce dalla necessità di utilizzare la pietra naturale in ambienti umidi, come a bordo piscina, all’interno di SPA e centri benessere, dove è necessario rispettare le norme antiscivolo. Le pietre Antolini in finitura Safe non rinunciano alla bellezza ed omogeneità dell’aspetto della superficie, poiché il processo di lavorazione applicato alla pietra è sofisticato e sottile, percepibile solo al tatto, eppure straordinariamente efficace in termini di sicurezza.

La funzione non altera le caratteristiche intrinseche del materiale, l’impronta estetica data dalle venature non viene modificata così come le cromie naturali. La tecnica si esprime attraverso l’impercettibilità della lavorazione che, grazie a regolari increspature, sottraggono il rischio di scivolamenti e cadute. Le pietre naturali trattate con la Safe Finish vantano requisiti certificati secondo le normative europee più rigorose senza che questi ne sacrifichino la straordinaria bellezza.

HYDRO finish

Finitura ancestrale e affascinante, viene ottenuta utilizzando getti d’acqua a forte pressione e velocità per imprimere nelle sue pietre texture inedite: il getto d’acqua modella la superficie creando delicati solchi in grado di far emergere attraverso un dialettico gioco di luce ed ombra l’intrinseco significato di minerale insieme alla creazione di sorprendenti pattern grafici, geometrici e floreali.



Le pietre naturali trattate con finitura Hydro raccontano una storia millenaria, restituendo un’esperienza estetica e tattile assolutamente fuori dal comune. Finitura particolarmente indicata per le superfici verticali, dove il progetto vuole evidenziare un esprit delicatamente irregolare e suggestivo, capace di dialogare armoniosamente con le superfici orizzontali dello stesso materiale in finiture più tradizionali.

FLEXWAVE finish

Grazie a sapienti incisioni ondulate, conferisce alle superfici l’attributo della tridimensionalità. Un linguaggio formale deciso che rompe l’aspetto uniforme dei materiali, per creare nuove espressioni estetiche estremamente dinamiche ed evidenziando come i differenti trattamenti di una medesima pietra possano conferirle una personalità distinta e aumentarne così le possibilità di utilizzo.

La geometria è ampiamente sfruttata per creare illusioni visive, come, per esempio, l’effetto mosaico, o increspato, che esaltando sempre in modo coerente il senso complessivo del progetto di interior cui le pietre con questa finitura sono destinate, genera sensazioni tattili che accompagnano infiniti sviluppi estetici.

Il significato profondo della Textures+ Collection di Antolini è quello di offrire molteplici visioni e utilizzi di uno stesso materiale grazie ai diversi e innovativi trattamenti progettati e sviluppati dal brand. Un approccio contemporaneo rivolto ad un materiale millenario, capace di valorizzare il significato di progetti di interior eleganti, esclusivi ed eterni.