MIP Challenge 2023, concorso new identity Modateca Igor Pallante

Associazione Friends of MIP con il patrocinio del Comune di San Lazzaro di Savena lancia “MIP CHALLENGE 2023” un contest che invita studenti, designer, grafici, architetti, creativi di età compresa tra 18 e 35 anni che abbiano maturato negli ultimi 2/3 anni esperienze (anche accademiche) di visual e brand identity a inviare proposte per riprogettare la grafica del MIP e la sua brand identity, mettendo in palio Euro 1.000,00 per il vincitore del concorso.

Il Fondo bibliotecario MIP nasce nel 2011 in memoria di Igor Pallante (da qui il nome MIP – Modateca Igor Pallante) con l’obiettivo di divulgare temi legati ad arte, design, moda e architettura, avvalendosi di una raccolta di testi estremamente selezionati e spesso di difficile reperimento in ambito pubblico, al fine di facilitarne la fruizione attraverso la libera consultazione ed il prestito bibliotecario e l’avvio di collaborazioni con docenti e studenti di Istituti ed Università di settore.

Le domande dovranno contenere una proposta di revisione grafica complessiva del MIP, presentando n. 3 tavole formato A2 con risoluzione minima 150 dpi, contenenti:

1 concept mood del progetto Nuovo logotipo, declinazione delle grafica su flyer/carta intestata/ tessere associati /social/sito Render o elaborazione grafica (con nuova identità dell’area MIP c/o Mediateca di San Lazzaro (Bo) Opzionale: declinazione su spille/shopper/gadget/bandiere/etc Breve descrizione del progetto realizzato Curriculum vitae partecipante o descrizione del gruppo che partecipa Liberatorie per esposizione progetto e diritti d’autore

Tempi e modalità di presentazione dei progetti

Scadenza per l’invio dei progetti in digitale e in formato cartaceo il 02/10/23 ore 18,00

Invio progetti secondo le seguenti modalità (occorre procedere con entrambe le modalità):

Invio via mail a ass.friendsofmip@gmail.com – l’oggetto delle mail dovrà riportare la seguente descrizione: «concorso mip 2023/nome partecipante/c.a. Friends of mip»

Consegna progetti cartacei presso Mediateca di San Lazzaro via Caselle, 22 – San Lazzaro di Savena (BO)

(orari di apertura visibili sul sito www.mediatecadisanlazzaro.it) – i progetti dovranno essere presentati in busta chiusa riportante la descrizione «concorso mip 2023».

I progetti selezionati (massimo 30 progetti) saranno esposti presso la Mediateca di San Lazzaro in occasione del 12° Anniversario MIP il 21 ottobre 2023.

In palio Euro 1.000,00 per il vincitore.*

* Il contest sarà considerato valido solo se vi sarà la partecipazione di minimo 15 partecipanti; in caso di non raggiungimento del numero minimo lo stesso concorso sarà ritenuto sospeso ed indetto nuovamente nel 2024 (i progetti già ricevuti verranno conservati e valutati l’anno successivo) qualora nessuno dei progetti ricevuti dovesse essere considerato dalla giuria idoneo all’uso o non soddisfacente dal punto di vista grafico/estetico, la somma destinata al vincitore verrà investita in acquisto di nuovi testi per la modateca

Scarica il bando e gli allegati a questi link:

• BANDO MIP CHALLENGE 2023

• PLANIMETRIA PRIMO PIANO MEDIATECA DI SAN LAZZARO

• PROGETTO ORIGINALE CON QUOTE MIP MEDIATECA DI SAN LAZZARO

• MIP MODATECA IGOR PALLANTE – RENDER ORIGINALE

• MIP MODATECA IGOR PALLANTE – RENDER ORIGINALE PAVIMENTO

• LIBERATORIA DA COMPILARE E INVIARE IN FORMATO WORD

• LIBERATORIA DA COMPILARE E INVIARE IN FORMATO PDF

Per informazioni

ASSOCIAZIONE FRIENDS OF MIP Vicolo Cattani 4B – 40126 – Bologna – Italy

ass.friendsofmip@gmail.com

Tel.+39 335 458131