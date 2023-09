Prénatal inaugura un nuovo punto vendita alle porte di Palermo.

Un impegno costante verso il“welfare di prossimità”, per sostenere le famiglie che nascono e crescono.

Con questa nuova apertura salgono a 18 i punti vendita Prénatal in Sicilia.

Prénatal, insegna di PRG Retail Group da 60 anni leader in Italia nei prodotti per l’infanzia e punto di riferimento per la famiglia che nasce e cresce, apre un nuovo punto vendita all’interno dello shopping center ArcipelaGò! a Carini, Palermo, zona strategica sia per le località costiere sia per quelle interne.

460 mq in cui trovare proposte tessili per i bambini da 0 a 10 anni, le mamme in attesa e le neomamme, collezioni che uniscono contenuti moda, comfort, qualità e tecnicismo utile a semplificare la quotidianità (come, per esempio, i capi per l’allattamento). E poi un ricco assortimento dei migliori marchi del giocattolo e della puericultura (con articoli dedicati alla sicurezza auto e passeggio, dai sistemi modulari ai car seat; e gli indispensabili alla cura dei piccoli, come i pannolini, il baby food o gli articoli per l’igiene).

Un unico punto vendita che unisce tutto quello che può servire dal momento in cui arriva un nuovo nato, per poi accompagnarlo in ogni tappa della sua crescita.

Prénatal affianca poi le famiglie con servizi studiati per loro, come“la lista nascita”, utile per condividere con i propri cari quanto necessario per sé e il proprio bimbo,“l’info point”un punto di riferimento per i clienti che cercano supporto per i loro acquisti,“il personal shopper”una persona dedicata per consigliare i prodotti più adatti alla mamma e il “click and collect”, il servizio che permette di acquistare online e ritirare comodamente i prodotti in negozio.

“Con questa nuova apertura salgono a 18 i punti vendita in Sicilia. Una presenza che sostanzia e rafforza il percorso verso quel welfare di prossimità che da 60 anni contraddistingue Prénatal con l’obiettivo di raggiungere le famiglie in ogni località e sostenerle quotidianamente. Per loro realizziamo collezioni tessili ad hoc, selezioniamo prodotti di qualità e offriamo servizi personalizzati che rispondono alle loro esigenze che conosciamo grazie a un confronto continuo”, dichiara Alberto Rivolta, CEO di Prénatal.

Ad accogliere i clienti, un ambiente finemente ricercato e rilassante, che risponde al contempo all’impegno green dell’azienda. Dal recupero dei materiali alla realizzazione di un impianto di luce LED a risparmio energetico, passando per la scelta di materiali lignei certificati (FSC-STD-40-004 v3.1 e PEFC ITA 1002:2013 e PEFC ST 2002:2013) e l’utilizzo esclusivo di vernici ad acqua che garantiscono la salubrità degli ambienti.

La nuova sede è aperta 7 giorni su 7 con orario continuato, riservando per l’opening sconti speciali fino al -50% su abbigliamento/puericultura e gioco.