Nuova apertura Prénatal ad Arezzo

Prénatal, l’insegna di riferimento per l’infanzia, apre un nuovo punto vendita ad Arezzo: 440 mq dedicati alla famiglia che cresce.

All’interno di un negozio dall’elegante allestimento in legno di rovere nobilitato studiato per ridurre al minimo il rumore visivo, si può trovare tutto l’occorrente per soddisfare i bisogni delle neo e future mamme e i bambini dalla nascita agli 8 anni.

Il nuovo punto vendita è statomesso a punto per accompagnare i visitatori in uno shopping emozionale e in totale sicurezza. La soluzione espositiva guida ogni ricerca in modo semplice e intuitivo con una suddivisione a blocchi che accoglie l’intera offerta: dalla collezione moda divisa per fasce di età, al tessile, dagli articoli di puericultura – sistemi modulari, car seat, seggioloni, proposte per la cameretta – passando per il baby food e il body care.

Il nuovo negozio Prénatal si trova accanto a Toys Center (altra insegna di Prénatal Retail Group dedicata al mondo dei giocattoli) per offrire in un’unica area tutto l’occorrente per l’infanzia.

“Siamo felici di continuare a crescere come azienda e di poterlo fare in una regione che offre un grande potenziale. Per noi di Prénatal ogni nuova apertura rappresenta la speranza e l’emozione racchiusa in ogni nuova nascita e la gioia della famiglia che cresce. Per questo il nostro obiettivo è essere al fianco di ogni famiglia in uno dei momenti più belli – e a volte faticosi – della vita, ascoltare le loro esigenze per poterle supportare nella crescita del futuro del mondo, che sono i bambini” – dichiara Massimo Arioli, Business Unit Director di Prénatal.

In occasione della nuova apertura, la collezione tessile è disponibile con sconti pari al 30% per tutti i clienti e al 50% per i possessori della Vip Card, e in aggiunta c’è un Magazine con tanti articoli per la prima infanzia dei migliori brand.

L’intera proposta dell’insegna è disponibile anche sul sito www.prenatal.com, insieme ai servizi e alle iniziative dedicate alle famiglie, tra cui Forever Young, il programma di super valutazione dell’usato che restituisce fino al 50% sugli acquisti di puericultura quali passeggini, sistemi modulari, sistemi co-slipping e car seat. E poi il supporto del Personal Shopper, il sistema Drive-in, le liste nascita, oltre ai dettagli sulla VIP Club, la carta che offre sconti di almeno il 30% e opportunità speciali.

Prénatal – Via Romana 162, Arezzo