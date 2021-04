Science Fiction Revival

Fabrizio Gurrado, direttore creativo dello Studio IS architecture & design propone un “mondo visionario”, in perfetto stile Space Age per il salone di bellezza EGO Hair Salon and Beauty a Pechino.

Stiamo vivendo un momento difficile nella storia dell’Umanità, un momento in cui per la prima volta il futuro sembra volgere al peggio rispetto al passato: il riscaldamento globale, l’inesorabile e visibile aumento dell’inquinamento dei mari, dell’aria, del suolo, e, non ultima, la Pandemia mondiale, hanno generato paura, ed insinuato il dubbio che la felicità ed il benessere dell’umanità non si troveranno nella direzione nella quale ci stiamo addentrando.



Pertanto ciò che possiamo fare è cercare rifugio e conforto nell’immaginare nuovi universi e modi di vita alternativi. E le due possibili soluzioni che si stano diffondendo nel pensiero collettivo sono il ritorno ad un mondo più sostenibile e naturale, i cui principi di vita tendono sia alle rinunce ed alla sobrietà, che alla proiezione in un’Era ancora più tecnologicamente avanzata, nella quale innovazione e natura finalmente convivono in perfetto equilibrio.

Questi “due mondi ideali”, che nella realtà sembrano alternativi, visti dagli occhi della creatività, hanno elementi formali che li accomunano; entrambi associano forme arrotondate ed utilizzano colori che ricordano la natura perfezionati da sistemi organizzativi organici.

Per questo progetto, gli architetti dello Studio IS architecture & design, hanno sviluppato un “ambiente futuribile” in cui coabitano ricercatezza e natura, in assoluta armonia, con affascinanti assonanze allo stile Space Age.

Lo stile SPACE AGE, stile modernista ed innovativo, è ispirato agli anni ’60, quando il sogno, vagheggiato sin dalla notte dei tempi, si fa realtà con lo sbarco sul suolo lunare. Da qui l’entusiasmo per l’avvento della nuova Era che si stava aprendo all’elettronica ed alle tecnologie applicate in vari settori della vita quotidiana, del design, dell’architettura, della cinematografia e della moda.

L’ambiente del salone di estetica EGO HAIR, dalle dimensioni astratte, futuristiche e primordiali, allo stesso tempo, trasmette una sensazione di equilibrio rarefatto, grazie ai materiali utilizzati per la pavimentazione, i soffitti e gli arredi totalmente immersi nel colore verde brillante, da sempre simbolo dell’abbondanza. Le intuizioni d’avanguardia si ritrovano nell’architettura delle pareti interne della hall che prende le sembianze di una “navetta spaziale”, con tende di velluto, pareti dagli intonaci rustici e lampade dalle geometrie avveniristiche, insieme con i movimenti ad arco delle strutture divisorie che fanno pensare alle grotte, mentre una plafoniera oversize riproduce un sole, ma dalla luce artificiale, capace di illuminare tutta la hall.



A complemento, piante, palme e cactus sono disseminate ovunque, quasi a replicare una sorta di Arca di Noè che preserva organismi naturali per la continuazione della specie umana.

Location Pechino

Project IS architecture and design

Area 350 sqm

Photos courtesy Shawn Koh/ Feng Studios

“IS architecture and design” (IS acronimo. I come Italiano, S come style), è uno Studio di architettura fondato nel 2016 a Pechino. Selezionato diverse volte da AD 100 tra i designer più influenti in Cina. Lo Studio spazia in plurimi settori tra cui la progettazione urbana e commerciale fino al design di interni di fascia alta, edifici residenziali, uffici e retail.

