Boutique Branà 1915 Altamura

Un fashion store che si apre alla città con un interno che diventa ideale prosecuzione dello spazio urbano.

Per definire questo nuovo interno urbano, Alessia Bettazzi e Pierluigi Percoco dello Studio B+P Architetti, hanno tratto spunto dalla suggestione delle “Piazze d’Italia” di Giorgio De Chirico, con le ripetute quinte ad archi che vanno a circoscrivere e delimitare la piazza.

Come riportato dal pittore: “la struttura architettonica ad archi è la metafora dell’eterno presente, in quanto elemento che riunisce in sé concretezza e astrazione, pieno e vuoto, interscambio di interno ed esterno, proiezione di luce e ombra” (Baldacci 1997, p. 96).

La struttura ad arco diventa elemento fondante dell’intervento; i manufatti monolitici centrali, come vestigia di un’architettura perduta, definiscono lo spazio centrale che si sviluppa attorno al cubo in dialogo con la sfera luminosa soprastante; i portici laterali accompagnano i clienti in un’ideale passeggiata nella piazza immaginaria; quinte dinamiche creano uno spazio flessibile dando la possibilità al cliente di fruire di ambienti pensati non come una quinta scenografica, ma come la continuazione della città che si insinua all’interno degli edifici: una nuova esperienza di acquisto che vuole mettere al centro la cultura del vivere lo spazio pubblico, un tempo segnato dai rumori del lavoro nella città, ma che piano piano cede il passo al silenzio assordante delle saracinesche chiuse.

Tutto l’involucro è caratterizzato dal colore bianco che, come una tela, accoglie i capi di abbigliamento nella loro più sfavillante presenza scenica. Le uniche pennellate di colore sono rappresentate da una superficie materica Oro di Oikos che segna l’interno degli archi centrali, sulle pareti laterali. Invece due differenti grafiche di carta da parati, disegnata ad hoc per l’intervento, raccontano l’una la profondità delle arcate e, l’altra, un morbido drappeggio, che rende ancora più dinamici i portali.

Tutti gli arredi sono disegnati per rappresentare uno spazio metafisico, palesato in maniera eccellente dal duo, cubo e sfera, posizionati al centro dello spazio espositivo.

Il piano interrato, che ospita la moda maschile, è protagonista di un intervento meno radicale rispetto al piano terra, ma che comunque ne rinnova il carattere. Il grande pilastro centrale diventa il perno attorno al quale ruota la giostra della moda con appenderìe in acciaio satinato. Nel nuovo disegno dello spazio viene ricavato un angolo dedicato all’uomo classico, mentre le vetrate esistenti vengono ripensate come delle grandi finestre proiettate verso un rigoglioso giardino tropicale; queste finestre luminose guardano ad una dimensione eterea della natura, qui pensata come attore che andrà a ripopolare le nostre città nella visione della riforestazione urbana.

A chiudere questo lungo percorso progettuale, affrontato con la Famiglia Branà, mecenati del buon gusto e cultori del bello, B+P architetti ha sviluppato un progetto illuminotecnico funzionale all’esposizione del prodotto e focalizzato sulle isole centrali, per i tavoli, lungo le pareti laterali, che accolgono l’appeso, e sui portali centrali, evitando così un’illuminazione diffusa e piatta. Un’illuminazione pensata con pennellate di luce razionale e luce indiretta, che giocano assieme per dar vita al vero coupe de théâtre, senza il quale lo spazio architettonico avrebbe una percezione assolutamente diversa.

Concept, Architectural Project, Lighting Project and Works Management

B+P Architetti – Alessia Bettazzi and Pierluigi Percoco Architects

Location Altamura, Bari, Italy

Area 318 sqm

Photos courtesy Pierangelo Laterza

by