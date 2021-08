Il brand J1M5 è nato con le funzioni di multitasking della moda contemporanea, innovativa, capace di esprimere le influenze dell’arte, del lifestyle, sino ad arrivare al settore del turismo.

Gli architetti dello Studio di design Various Associates si sono ispirati ad un grande contenitore come una sorta di “valigia”, la cui flessibilità permette l’inserimento di oggetti di varia natura, in una disposizione ordinata, fruibile, una rappresentazione cromatica ed esperienziale unica, come una sorta di fusione con l’arte.

Uno spazio variabile | Strutture mobili

Il design si inserisce adeguatamente nella definizione di boutique multimarca. Lo spazio diventa mobile e flessibile proprio come una “valigia” capace di contenere i vari marchi, ma in situazioni e strutture distinte, adattabile in qualsiasi momento.

Gli arredi possono essere ruotati di 360 gradi in orizzontale, così l’adeguamento di una singola struttura porterà al cambiamento dell’intero spazio.

Ogni combinazione di strutture è una nuova presentazione di funzioni ed effetti visivi; le quattro vetrine all’ingresso possono essere allestite, combinate e collegate in modo articolato; gli specchi, situati alla fine dello spazio, fanno sentire i clienti come se si trovassero tra edifici alti e li attraggono per immergersi ed indulgere dentro di esso, in un luogo sempre ordinato, ma infinito…

Uno spazio flessibile | La forma segue la funzione

Lo spazio è costituito da strutture mobili, e può essere sia vuoto che pieno di colonne. I designers di Various Associates hanno spezzato l’immaginazione convenzionale dei negozi ed hanno creato una boutique esemplare per il marchio J1M5, basato su esigenze funzionali ed approcci di design sovversivi.

I lati esterni degli arredi sono dotati di tubi appendiabiti in acciaio inossidabile, che massimizzano l’area espositiva, mentre l’interno può essere utilizzato per riporre i capi d’abbigliamento, consentendo un’integrazione efficiente delle funzioni di visual merchandising.

Le collezioni di borse, abbigliamento e calzature opportunamente collocate all’interno dei mobiletti possono essere visualizzate come set completi, ed estremamente intuitivi per la scelta da parte del cliente.

Gli arredi vengono abbinati ed accostati a seconda delle esigenze operative interne. Ogni vetrina può servire per esporre un singolo marchio, oppure essere utilizzata come vetrina indipendente.

Partendo dal modello di un’unica “valigia” sono state elaborate diverse modalità di utilizzo: può essere una colonna, un binario, un armadio, un camerino o anche una vetrina.

NEGOZIO DIURNO



All’interno, le colonne disposte in modo insolito creano percorsi precisi nei quali i clienti possono addentrarsi.

MODALITÀ SFILATA

Le colonne possono essere spostate sui quattro lati e formare uno spazio chiuso al centro; la posizione delle colonne può essere regolata per generare i percorsi di una sfilata e varie situazioni temporanee, in modo da soddisfare le diverse esigenze degli eventi.

TRATTI DISTINTIVI

Tutte le altre aree funzionali del negozio sono particolari atte a soddisfare le esigenze delle attività quotidiane. Dettagli, funzionalità e materiali contrastano tra di loro, ma si integrano con lo spazio. Grazie al costante impegno degli architetti di Various Associates è stato messo a punto uno stile unico basato principalmente sul format commerciale.

VETRINA DEGLI ACCESSORI

L’area di fronte all’ingresso è dedicata all’esposizione di accessori: qui schermi a LED sono punti salienti visivi che valorizzano al massimo gli sfondi.

SPAZIO ESPOSITIVO E RICREATIVO

All’ingresso, le pareti inclinate formano un’area espositiva per profumi, opere d’arte ed un’area ricreativa con divani; gli specchi riflettono l’illuminazione sul soffitto e creano uno spazio onirico multidimensionale, quasi ad offuscare il confine tra il reale e l’illusorio, offrendo esperienze coinvolgenti.

Il soffitto è caratterizzato da un senso di ordine e da un’estetica strutturale: dietro complessi sistemi cela l’impianto di illuminazione, il sistema antincendio ed i binari per la movimentazione dei mobili, coordinati ed integrati insieme, in un’atmosfera pervasa da ombre e luci soffuse…

AREA CASSA

L’area della cassa è composta da pareti rifinite con vernice grigia, che affievolisce i confini spaziali, mentre le luci calde e fredde creano un forte contrasto e generano un’atmosfera pura e semplice.

CAMERINO VIP

Il camerino VIP è stato volutamente occultato e si presenta con un’atmosfera totalmente distinta: i caldi toni e le luci eteree ne accentuano i tratti e producono raffinati effetti visivi.

OBIETTIVI DI VARIOUS ASSOCIATES: ESTETICA, FLESSIBILITÀ

Per questo progetto, gli architetti di Various Associates hanno spostato le prospettive di progettazione ed hanno creato una sorta di rottura nei confronti del pensiero convenzionale rispetto il design. Il team ha proposto un nuovo format per altri punti vendita, adottando nuove prospettive ed approcci progettuali per portare innovazione sostanziale alla boutique e dotare lo spazio di un’identità esclusiva. Grazie all’integrazione di estetica, strutture, funzionalità e tratti distintivi, Various Associates ha completamente trasformato la modalità di visualizzazione del punto vendita per dare origine ad un sistema strutturale in continua mutazione.

Basato sul pensiero logico, il “complicato sistema funzionale” in aggiunta agli innumerevoli dettagli ben si accordano tra di loro e generano una vera potenza dei linguaggi di progettazione. Il design riproduce l’equilibrio tra marchio, funzione, spazio, arte e vita urbana.

Various Associates è uno Studio di architettura ed interior design impegnato a livello internazionale. Fondato nel 2017, è formato da designers con background internazionale, con competenze in architettura, interior design, material design, e grafica. Ambiziosi progetti, connotati da forte innovazione e ricerca, spaziano dal settore dell’ospitalità, boutiques, aree commerciali, uffici e gallerie d’arte.

J1M5 Boutique

Location Hisense Plaza, Qingdao, China

Design Company Various Associates

Lead Designers Dongzi Yang, Qianyi Lin

Design Team Bo Huang, Meiyu Jiang

Photos courtesy Feng Shao

