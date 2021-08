Un mix tra passato e contemporaneo per la Pizzeria Gentile a Montreal.

Lo Studio di architettura e design Atelier Zébulon Perron presenta il suo nuovo progetto a Montreal in Canada.

Il locale, che incarna la storia familiare di Antony Gentile, ristoratore proprietario, e la fantasia nostalgica dei progettisti, rende omaggio alle classiche pizzerie di New York degli anni ’70 e ’80, per dar vita ad uno spazio elegante dalla forte Brand Identity.

Dopo l’apertura del primo ristorante nel 2016 è seguita una proficua collaborazione con i designer di Atelier Zébulon Perron per la nuova pizzeria adiacente. Qui, sono stati inseriti quegli elementi caratteristici della storia del brand, come il Caffè Gentile del 1959 e la sala giochi.

“Molte impostazioni e componenti di design a cui Anthony fa riferimento riflettono un passato memorabile“, dichiara Zébulon Perron. “Volevamo essere aderenti il più possibile a quei cari ricordi, senza essere banali o privi di originalità”.

E’ stata eseguita, pertanto, un’interpretazione contemporanea dei riferimenti al passato al fine di creare uno spazio dinamico, sì radicato nel tempo, ma che abbracciasse il futuro, riflettendo le ambizioni e le passioni di una nuova generazione di ristoratori della Famiglia di Montreal.

Il format innovativo presenta caratteristiche naturalmente vintage, tra cui il soffitto esistente con doghe regolari in metallo; alcuni dei vecchi dispositivi sono stati mantenuti, come il sistema di illuminazione che crea un’atmosfera rosea e soffusa; mentre l’applicazione di vernice metallizzata color champagne e l’installazione di schermi retroilluminati ha permesso altresì la diffusione di un tenue bagliore rosa antico.

Il design degli interni è improntato sul motivo di piastrelle diagonali continue impiegato per la pavimentazione, per il bar ed il rivestimento delle pareti. Una giustapposizione di materiali vecchi e nuovi caratterizza gli arredi e le finiture chiare e giocose del ristorante, tra un mix di piani in marmo e vinile, pareti rivestite in pannelli di legno prefinito stratificato con specchi retroilluminati, divisori in vetro ambrato e tende verticali; diverse piastrelle colorate sono state utilizzate per creare linee nitide, che sono un elemento di contrasto con le sedute arrotondate degli sgabelli da bar.

Un forte impatto visivo di originalità e calore è fornito dall’inserimento di oggetti vintage, come lampadari, sedute, sgabelli ed anche una vecchia macchina Pac Man, sono stati acquisiti da collezioni personali o mediante annunci economici.

“Qui i fruitori vengono confortati dalla familiarità dei luoghi che si identificano sia visivamente che emotivamente“, spiega Zébulon Perron. “Credo che questo sia un ambiente accogliente, rassicurante ed allo stesso tempo unico, dinamico e tradizionale“.

Gentile Pizza Parlour

Location Montreal

Area 280 sqm

Design Atelier Zébulon Perron

Lead designer Zébulon Perron

Team Valérie Picard, Anik Mandalian, Mathieu Belen, Samuel Casaubon, Audrey Dasilva, Justine Rahilly, Tony Lemoignan

Construction Planit Construction

Photos courtesy Jean-Sébastien Senécal

Lo Studio di design fondato nel 2008 è specializzato nella progettazione nell’ambito commerciale, in particolar modo nel food retail.

