Prénatal: nuova veste, personalizzazione e un tocco digitale per lo storico negozio a Cernusco sul Naviglio.

Prénatal: a Cernusco sul Naviglio 1300 metri quadri di shopping emozionale per il bambino e la famiglia che cresce.

Prénatal, insegna di riferimento per l’infanzia, dove trovare tutto il necessario per i bambini 0-8 anni, la futura mamma e la neomamma, rinnova una delle sue storiche sede lombarde, quella di Cernusco sul Naviglio.

Cambia veste ma anche sostanza.

1300 mq in cui fare non un semplice shopping ma una vera esperienza di acquisto emozionale. Un luogo realizzato a misura della famiglia che cresce, reso avvolgente dall’utilizzo dellegno di rovere nobilitato e oggi ancora più accogliente grazie alle aree dedicate al relax, un servizio utile per tutti, prezioso per chi ha un bebè da allattare.

Tra le grandi novità, la possibilità di personalizzare i capi con ricami realizzati al momento nella zona allestita con macchina da cucire e rendere così unico il guardaroba del proprio bambino, ma anche per un regalo speciale.

Fisico e digitale

Il fisico s’intreccia poi al digitale e nel rinnovato punto vendita trova spazio “il Digital Point”, per amplificare l’esperienza di shopping, ricercando e trovando in pochi passaggi tutto quello di cui si ha bisogno. E per chi preferisce fare acquisti online può poi recarsi nell’area ritiro che garantisce un accesso privilegiato, ottimizzando i tempi dedicati al recupero della propria spesa.

Insieme all’abbigliamento Prénatal, al tessile letto, ai pannolini, al baby food e ai giocattoli, nella sede di Cernusco sul Naviglio trova spazio il nuovo corner “Just Play”, un’area streetwear che racchiude i marchi di abbigliamento sportivo più di tendenza come Nike, Adidas, Converse, Vans e Jordan.

Quante volte ci si chiede se ciò che si sta acquistando rispecchierà realmente il proprio desiderata? Prénatal Cernusco ha così predisposto il percorso dedicato alla prova di quelli che sono alcuni dei prodotti che implicano maggior dispendio economico all’arrivo di un bebè, come i sistemi modulari e i passeggini.

Continua poi uno dei servizi must di Prénatal, la lista nascita con la possibilità di indicare e condividere con parenti e amici tutto il necessario per sé e il proprio bimbo. Nel nuovo store di Cernusco sul Naviglio può essere stilata con la massima tranquillità e comfort in una speciale area dedicata.

Un negozio pensato e ricreato con un occhio sempre più attento all’ambiente. Il legno – presente prevalentemente nell’area tessile – è certificato FSC, mentre la ceramica arriva da una produzione a ciclo chiuso che permette di limitare il consumo delle risorse naturali. C’è poi l’illuminazione realizzata con un impianto a risparmio energetico.

Un remodelling che si unisce a quello di altre sedi italiane e nuove aperture per un piano in continua espansione.

Il remodelling di Cernusco sul Naviglio si unisce a quello di Curno (BG) diinizio marzo e a quello di Bergamo che riaprirà le sue porte il prossimo 17 marzo. E per fine mese è attesa l’apertura di un nuovissimo negozio a Parma.

“Prénatal vuole crescere come i suoi clienti. L’apertura di nuovi punti vendita, ma anche il re-modelling di centri strategici vuole rendere il momento dell’acquisto un’esperienza piacevole e anche emozionante. Il negozio sarà sempre più un luogo in cui trovare novità, personalizzazione, supporto, consigli e aiuto in un momento meraviglioso e sempre nuovo che è la nascita e la crescita di un bambino. Perché il primo ingresso nei nostri negozi è spesso quello di chi attende l’arrivo di un bebè, che siano genitori, zii o amici. Vogliamo dunque legarci a quella sensazione e farla emergere ad ogni nuovo incontro, accompagnando negli anni la famiglia che cresce. E poi guidare e semplificare il momento dell’acquisto. Anche in quest’ottica abbiamo ampliato i sevizi e integrato in modo maggiore la dimensione digitale per una proposta omnicanale oggi sempre più imprescindibile” – dichiara Massimo Arioli, Managing Director Prénatal.

In occasione della nuova apertura, la collezione tessile è disponibile con sconti pari al 50% per i possessori della Vip Card e fino al 40% per tutti su articoli di prima infanzia e gioco dei migliori brand.