Canali a Londra: un flagship store pensato come uno scrigno di eleganza

Profili sinuosi, materiali pregiati ed equilibrio formale: lo spazio espositivo disegnato da Hangar Design Group per l’icona del lusso italiano coniuga i tratti delle architetture residenziali milanesi e il carattere ricercato del quartiere Mayfair.

Il nuovo flagship store di Canali, marchio-icona del lusso italiano su misura e dell’eleganza maschile, si trova all’angolo tra New Bond Street e Brooks Street, nella capitale inglese. Il progetto di interior design, firmato dallo studio di design strategico Hangar Design Group, combina lo spirito estetico della maison con una ricerca formale, spaziale e materica ricca di materiali pregiati e rimandi all’architettura milanese.

Il progetto si è occupato di rivisitare l’identità del brand, proponendo una dimensione più contemporanea dello spazio espositivo dedicato all’abbigliamento da uomo e mantenendo al contempo equilibrio e pulizia formale.

Hangar Design Group ha dato un nuovo volto allo store, restituendo il sapore di sartorialità ed eleganza in un linguaggio formale assoluto e distintivo. Lo spazio è visibile dalla strada e in dialogo con il contesto urbano: una vetrina sulla città che invita a entrare, suggerendo ambienti ariosi dedicati all’esposizione di prodotti sartoriali, proprio nella zona storicamente considerata la più lussuosa di Londra e consacrata agli acquisti prêt-à-porter: Mayfair.

Uno spazio fluido dove vivere una esperienza di stile

Il flagship store di Canali è un ambiente aperto e fluido sviluppato su due piani, dotato di strutture leggere che permettono ai visitatori di muoversi con facilità. Lo spazio è luminoso, definito da elementi curvilinei e volumi stondati. Elementi scultorei, come la scala scenografica, completano il quadro sapientemente composto, realizzato “su misura”.

Tratteggiati con eleganza, gli spazi della boutique, distribuiti su 310 mq, sono un’ode alle grandi architetture residenziali milanesi realizzate nella prima metà del XX secolo. I richiami meneghini si ritrovano nelle linee arrotondate, nei profili sinuosi, nei marmi lucenti e nelle texture morbide del negozio, che appare come uno scrigno in cui due città, Milano e Londra, si incontrano.

Lo spazio racchiude all’ingresso la grandiosità del quartiere di Mayfair, dove è collocato: la hall è sovrastata dalla lampada Peggy a nove luci di Vistosi, originariamente disegnata da Hangar Design Group per la Collezione Peggy Guggenheim sul Canal Grande a Venezia, e arricchita dal rivestimento a mosaico in tessere di velluto verde. Le superfici in marmo venato, con le loro tonalità chiare, contrastano con le fasce orizzontali in noce Canaletto, rimando al patrimonio architettonico della New Bond Street.

Il piano superiore ospita una VIP Room, dove è possibile prendere un appuntamento “Su Misura”: il servizio made to measure, attivo tutto l’anno all’interno della boutique, diventa così ancora più esclusivo, per rispondere agli alti standard di produzione del brand.

“Abbiamo voluto creare un’atmosfera più luminosa ed eterea, che amplia lo spazio già esistente e ne amplifica i volumi” afferma l’architetto Alberto Bovo di Hangar Design Group. “Il nostro sforzo è stato quello di tradurre il DNA di un’azienda di eccellenza come Canali in un progetto site specific, dialogante con il contesto urbano e valorizzante per il brand stesso”. “Londra rappresenta uno dei nostri mercati più importanti ed una vetrina interessante per i nostri clienti” afferma Stefano Canali, Presidente e CEO. “Questa prestigiosa location combina suggestivi esterni storici con moderne infrastrutture in linea con i più alti e sofisticati standard commerciali. Lo spazio permetterà ai clienti di immergersi nell’universo Canali e scoprire la nostra ricca selezione di prodotti. Nonostante la situazione attuale rimaniamo positivi per il futuro e continuiamo ad investire in iniziative e progetti analoghi a questo che sosterranno lo sviluppo del brand nel lungo periodo”.

Hangar Design Group traccia a Londra un ulteriore segno nel mondo del progetto: operando da quarant’anni nei settori del design di prodotto, dell’art direction, della costruzione di brand identity per i maggiori marchi italiani e internazionali, lo studio multidisciplianre ha lasciato una traccia profonda nella cultura estetica italiana.

Alimentando con le proprie capacità interpretative i percorsi imprenditoriali, stilistici, manifatturieri e di marca che fanno parte della nostra cultura condivisa.

Dare forma, attraverso il design strategico, a brand experiences uniche e di valore: questo, da sempre, l’obiettivo dello studio multidisciplinare Hangar Design Group.

Fondato nel 1981 a Mogliano Veneto dagli architetti Alberto Bovo e Sandro Manente, lo studio è oggi un collettivo di architetti e progettisti che combinano capacità creativa, qualità dei processi ed efficacia esecutiva, per valorizzare l’unicità e l’identità di marca attraverso la progettazione di spazi commerciali, prodotti di consumo, identità di brand, strumenti comunicativi, allestimenti e ambienti digitali.

Con sedi anche a Milano, New York e Shanghai, Hangar Design Group si distingue per la multi-disciplinarità e l’internazionalizzazione di un approccio progettuale capace di supportare realtà grandi e piccole, provenienti dai settori più diversi, nel processo di definizione della propria identità.

Lo studio è stato insignito di numerosi premi internazionali, tra cui il Compasso d’Oro nel 2011 per il concept innovativo di una casa mobile.

Canali è da oltre 85 anni un’icona del lusso italiano su misura e dell’eleganza maschile. Dal 1934 promuove i valori dell’eccellenza del Made in Italy attraverso il suo know-how artigianale, creando capolavori sartoriali di eccezionale vestibilità e comfort in un perfetto equilibrio di elementi in grado di unire cultura e storia con stile e gusto.

Azienda a conduzione familiare giunta alla terza generazione, Canali è un moderno gruppo di progettazione e produzione con propri centri produttivi, tutti dislocati in Italia e con oltre 1.500 dipendenti in tutto il mondo. Oltre alle sue 180 boutique, numero che continua a crescere, il marchio può essere trovato anche in più di 1.000 negozi al dettaglio in oltre 100 paesi in tutto il mondo.

Il Principio Sartoriale di Canali utilizza l’innovazione per raggiungere la perfezione estetica, rinnovando continuamente i suoi stili con una meticolosa cura dei dettagli e l’utilizzo di tessuti di alta qualità.

Per un’esperienza davvero personalizzata, Canali offre il suo servizio Su Misura, che unisce la competenza di specialisti in Made to Measure e l’abilità di maestri sarti per creare con i migliori tessuti e materiali abiti, giacche, camicie, e pantaloni unici nel loro genere, realizzandoli tutti artigianalmente in Italia.

