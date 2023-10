Ecco chi sono i finalisti ai Mapic Awards 2023

MAPIC, la fiera di riferimento del settore Retail Real Estate, annuncia i progetti finalisti ai MAPIC Awards 2023, uno dei più importanti riconoscimenti a livello internazionale dell’eccellenza, l’innovazione e la creatività nell’industria retail.

In linea con il tema di quest’anno “L’era della crescita responsabile”, gli Awards mirano a selezionare i progetti di riferimento e i brand leader che mettono in primo piano la comunità e l’ambiente.

L’edizione 2023 dei MAPIC Awards premia i migliori concept retail e leisure emergenti, i principali asset e progetti immobiliari retail e le iniziative più innovative e sostenibili.

L’evento culminerà nella cena di gala alla quale parteciperanno i più influenti player internazionali del settore. Questa edizione degli Awards si fonda su 13 categorie, tra cui sette già note e sei aggiunte quest’anno, con l’obiettivo di attestare l’importanza delle iniziative più innovative, sostenibili, emozionanti e i progetti più impattanti e all’avanguardia a livello internazionale.

La giuria di MAPIC 2023 è presieduta da Ana Guedes De Oliveira, Executive Director Developments di Sonae Sierra [Portogallo], insieme a una selezione accurata di esperti del settore:

– Pascal Barboni, Managing Director, Frey [Francia]

– Alain Boutigny, Editor in Chief, Sites Commerciaux [Francia]

– Eric Decouvelaere, Head of Retail EMEA, CBRE Investment Management [Francia]

– Valerie Di Nisio, Europe Leasing Director, Eurocommerical [Paesi Bassi]

– Lorraine Dieulot, Lifestyle Business Unit Director, Saguez & Partners [Francia]

– Jonathan Doughty, Non-Executive Chairman, WhiteSpace Partners Ltd [UK]

– Steffen Eric Friedlein, Managing Director Leasing, ECE Marketplaces [Germania]

– Jens Nielsen, Global Commercial & Digital Manager, Ingka Centres [Svezia]

– Clémentine Pacitti, Group Head of CSR, Klepierre [Francia]

– Valérie Stern, Store Development Project Director, Fast Retailing Group [Francia]

– Fabien Stutz, Head of Real Estate, Peek & Cloppenburg [Austria]

– Robert Travers, Head EMEA Retail & Leisure, Cushman & Wakefield [UK]

Quest’anno i vincitori saranno annunciati durante la MAPIC Awards Ceremony & Gala Dinner, un evento esclusivo di networking solo su invito. La cerimonia si terrà il 29 novembre 2023, dalle 19.30 alle 22.00, presso il Salon des Ambassadeurs al Palais des Festivals di Cannes.

CATEGORIE

Retail Concept of the Year

– Daiso Japan

– Rituals

– Hugo Boss

Food & Beverage Concept of the Year

– Ulivéo

– I Love Poké

– Doppio Malto

– Tasty by Greggs

Leisure Concept of the Year

– Seven Squares

– Koezio & Lucky Folks

– Adventica

– Zero Latency VR

Best New Retail Concept

– Circuit – submission by Ingka Centres

– I like! The Social Studio – submission by The Retail Agency GmbH & MEC Metro-ECE Centermanagement GmbH und Co

– Alcôv

– Black Pound Day

Best Retail Omnichannel Strategy

– Sportano.pl

– Sports Direct Running Concept

– Hugo Boss

Best Sustainable Initiative – Retail Brands

– nkd Life Movement

– Aranyani

– Actuation for Decathlon – submission by Eficia

Best Sustainable Initiative – Property Players

– The first Emmaüs Village in a shopping centre in France – submission by Nhood

– Westfield Good Festival – submission by Unibail-Rodamco-Westfield

– Livat One Planet – submission by Ingka Centres

Best Refurbishment and Redevelopment Project

– Grand Plaza 2 – Los Jardines des Grand Plaza – submission by LSGI

– NorteShopping – The Cookbook and Galleria – submission by Sonae Sierra

– Shopville Gran Reno – submission DI Design & Development Consultants (UK) Ltd.

– Garbera Extension- submission by Unibail-Rodamco-Westfield

Best Food Hall & Food Court Project

– Food Town – submission by SFF sp. Jawna

– Topanga Social – submission by Unibail-Rodamco-Westfield

– Halles d’Issy Biltoki

Best New Development Project

– Galataport Istanbul

– Norblin Factory – submission by Capital Park Group

– Shopping Promenade Cœur Alsace – submission by Frey

Best Urban Regeneration Project

– Battersea Power Station

– Les Ateliers Gaîté – submission by Unibail-Rodamco-Westfield

– Galataport Istanbul

Best Retail Innovative Solution

– Ariadne – submission by Jones Lang LaSalle

– Flame

– Lastationcolis – submission by Unibail-Rodamco-Westfield

Best Store Design in partnership with Institut Français du Design

– Magasin E.Leclerc – design by Saguez & Partners

– Manufacture des Grands Champs, Alain Ducasse – design by Atelier ÈS

– Social Market – design by Minale Design

– Valrhona, L’univers du chocolat – design by CBA Design

Per avere maggiori informazioni o prenotare il proprio tavolo è necessario contattare il seguente indirizzo: mapic.awards@rxglobal.com.

Photo @mapic