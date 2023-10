Per Sicam 2023 Abet Laminati punta su una nuova collezione e nuove proposte

Abet Laminati conferma nuovamente la sua partecipazione all’appuntamento italiano più importante del settore, il SICAM a Pordenone.

Da martedì 17 a venerdì 20 ottobre 2023 il Salone Internazionale dei Componenti, Accessori e Semilavorati per l’Industria del Mobile apre le porte ad architetti, designer e aziende.

LO STAND

Anche quest’anno Giulio Iacchetti e Matteo Ragni, design curator dell’azienda, hanno progettato uno spazio espositivo che metterà in mostra grandi novità.

Uno stand aperto,in cui saranno presenti:le caratteristiche “A” di Abet, una composta da più di 400tessere campioni della Colours Collection e l’altra composta da campioni della collezione Metalli; oltre a tre strutture monolitiche, due banconi e una panca, realizzate rispettivamente con i nuovi decorativi della collezione Metalli (i decori anti-fingerprint e il nuovo decoro resistente ai graffi) e in MEG H, laminato nato per le soluzioni outdoor.

La sala riunioni– che quest’anno occuperà un posto di rilievo all’interno dello spazio espositivo – sarà delimitata da grandi pannelli dilaminato, tantidecori “best seller” selezionati dalle collezioni Colours, Metalli, Rocks, Legni e Polaris Contemporary, che si sormontano leggermente creando così una struttura curvilinea. I grandi pannelli avranno lo scopo di incorniciarela nuova capsule collection, ideata in esclusiva per Sicam 2023 e i nuovi decori della collezione Metalli. Le nuove proposteprenderanno la forma dell’iconico campione Abet, qua espostoin versione maxi.

Sulla parete di fondo sarà infinepresentata in anteprima la collezione“Mare Nostrum”disegnata da Matteo Ragni: 6 pattern realizzati in stampa digitale (Fetch, Islands, Octopus, Net, Papersail, Shark), ognuno di questi declinato in 4 colori che richiamano le tonalità naturali del mare e della terra.I decori della collezione saranno caratterizzati da un core realizzato in Re-Abet, prodotto costituito da carta kraft 100% riciclata presentato in occasione diInterzum 2023.I nuovi pattern pensati da Matteo Ragni saranno intervallati da pannelli grezzi in Re-Abet, proprio per dare la possibilità diconoscere e toccare con mano la vera natura di questa speciale soluzione.

LA COLLEZIONE MARE NOSTRUM DISEGNATA DA MATTEO RAGNI

“È una collezione di decori che celebra il mare, simbolo di vitalità e biodiversità, elemento che lambisce le coste di tutti i continenti e che li tiene uniti e collegati tra loro. Il mare, il nostro mare, di tutti e per tutti, dove trovano casa migliaia di specie marine in un ecosistema spesso messo in crisi dalle azioni dell’uomo. I decori prendono formalmente spunto da pesci e moto ondoso per ricreare dei pattern più astratti e geometrici. Un messaggio sottotraccia per ricordarci di prenderci cura del nostro mare e del nostro unico pianeta terra.” Matteo Ragni

RE-ABET E LA SOSTENIBILITA’

Spesso si parla degli aspetti più tecnici dei laminati: la facilità di posa e la resistenza del materiale sono sicuramente le caratteristiche più conosciute. Ma c’è anche dell’altro: l’aspetto della sostenibilità dei prodotti.

A tal proposito, Abet Laminati ha messo in atto una serie di comportamenti e processi utili alla riduzione degli impatti ambientali e ha redatto il catalogo dal nome “Abet GoGreen”, che illustra la visione, i risultati e i prossimi obiettivi dell’azienda.

Scegliere un laminato Abet significa scegliere un prodotto di qualità, duraturo, capace di resistere all’usura, che mantiene intatte le sue caratteristiche nel tempo.

Ed è proprio partendo da questa filosofia che Abet ha deciso di puntare sempre più in alto, arrivando a realizzare Re-Abet, laminati composti dacarte kraft riciclate al 100%.

La nuova collezione Mare Nostrum composta dai suoi 24 decori e ideata da Matteo Ragni per Abet si sposa perfettamente con il progetto Re-Abet, ma soprattutto con l’impegno dell’azienda, orientato verso la riduzione degli impatti ambientali e alla continua ricerca.

Il costante impegno di Abet nella ricerca e nello sviluppo di materiali, che possano andare oltre quelli tradizionali, si traduce in laminati che da sempre mantengono intatte le loro caratteristiche nel tempo, contribuendo alla realizzazione di prodotti durevoli e di qualità.