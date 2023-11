Le migliori città al mondo per lo shopping di lusso: Tokio al primo posto

Tokyo continua a dominare la scena dello shopping di lusso, posizionandosi saldamente al vertice della lista delle migliori città al mondo per questa esperienza straordinaria, secondo le ultime ricerche di Lartisien, principale organizzatore di viaggi di fascia alta.

La capitale giapponese si distingue con ben 217 prestigiose boutique di stilisti, e il suo rinomato quartiere Ginza si conferma come il cuore pulsante dello shopping di lusso. Una vera e propria mecca per gli amanti della moda e del lusso.

Al secondo posto troviamo Hong Kong, con i suoi 211 negozi di stilisti. Questa metropoli offre non solo boutique esclusive, ma anche centri commerciali iconici come The Landmark e Elements, affermandosi come una destinazione di classe mondiale, soprattutto nel dominio del lusso con la predominanza di marchi prestigiosi come Chanel.

La medaglia di bronzo va a Seoul, con 210 boutique di stilisti. La città vanta il più grande centro commerciale sotterraneo dell’Asia, lo Starfield Coex Mall, che contribuisce a consolidare la sua posizione nel panorama internazionale dello shopping di lusso.

E’ Parigi la prima città europea per lo shopping di lusso

Parigi, città dell’eleganza e della moda, si posiziona al quarto posto con 177 negozi di stilisti. I quartieri di lusso come Rue du Faubourg Saint-Honoré e il Triangolo d’Oro offrono un ambiente chic e romantico, completando l’esperienza di shopping di lusso nella Ville Lumière.

New York si piazza al quinto posto con 124 boutique di stilisti, dove le celebri vie Madison avenue e Quinta strada sono le mete principali per gli amanti dello shopping di alta classe.

Dubai conquista il sesto posto, con 121 negozi di stilisti, consolidandosi come un autentico hub del lusso nel Medio Oriente. Uno stile di vita esente da tasse, un’economia in espansione e il centro commerciale più grande del mondo rendono Dubai la destinazione privilegiata per gli acquirenti di lusso.

Londra, sebbene spesso presente tra le prime posizioni, raggiunge il settimo posto con 112 boutique di lusso. La città britannica mantiene comunque il suo fascino con ambienti di shopping esclusivi come Regent Street, Bond Street e Mayfair.

Los Angeles e Las Vegas si collocano all’ottavo e al nono posto con 83 e 71 negozi di grandi firme rispettivamente. Rodeo Drive, a Los Angeles, resta la meta preferita delle celebrità in cerca di esclusive creazioni di lusso.

La top ten si conclude con Milano, la capitale italiana della moda, che vanta 69 negozi di lusso. Il Quadrilatero della Moda e la rinomata Galleria Vittorio Emanuele II sono i luoghi d’eccellenza che ospitano i flagship store dei marchi di lusso globali, consolidando la città come una destinazione imperdibile per gli amanti dello shopping di classe.