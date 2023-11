Rinascente Milano Piazza Duomo si rinnova: il secondo piano cambia volto

Rinascente ha recentemente completato il restyling del secondo piano dedicato alle collezioni uomo, abbigliamento e calzature, trasformando il reparto di menswear in uno spazio sempre più contemporaneo, proiettato verso il futuro e in grado di coniugare tradizione e innovazione.

La progettazione ha seguito l’ispirazione del “New Brutalism” sotto la guida dello Studio Andrew Trotter, team multidisciplinare con esperienza in progetti internazionali che spaziano dall’architettura all’interior design, dal product design alla consulenza di design. Questa visione di design si è nutrita della ricca tradizione architettonica italiana dei primi del Novecento.

Restyling per la Rinascente di Milano Piazza Duomo

Uno dei principi fondamentali che ha guidato questo progetto è stato il rispetto per i materiali preesistenti, dando loro nuova vita attraverso una reinterpretazione contemporanea. Questo si traduce in forme minimaliste e materiali duri, che si contrappongono a legni caldi e marmi colorati, ispirati ad iconiche strutture italiane come la stazione di Santa Maria Novella, Villa Necchi Campiglio e i condomini di Milano. Questa combinazione di elementi conferisce al piano una sensazione di morbidezza ed energia equilibrata in ogni dettaglio.

Tra i marchi di punta che hanno trovato spazio in questo ambiente raffinato, vi sono Loro Piana, Brunello Cucinelli, Giorgio Armani, Zegna e Slowear, affiancati da altri marchi italiani noti per la loro offerta sartoriale e capospalla, tra cui Kiton, Lardini, Eleventy, Sease, MooRer, Jacob Cohen e Barba. Anche i clienti locali potranno trovare un’ampia gamma di opzioni nel mondo dello sportswear classico, con marchi come Polo Ralph Lauren, Boss, Tommy Hilfiger e Lacoste.

L’area dedicata alle calzature è stata notevolmente ampliata e occupa una posizione di rilievo nel piano. Tra i principali marchi di accessori per calzature figurano Ferragamo, Montblanc, Tod’s, Hogan, Santoni, Premiata, Velasca e il rinnovato spazio dedicato a Golden Goose, insieme a numerosi altri marchi di calzature.

Foto: Rinascente