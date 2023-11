Tela micro-perforata Dickson Swk6

La tela micro-perforata ideale per il benessere e il comfort visivo e termico.

Il tessuto micro-perforato SWK6 di Dickson è un vero condizionatore naturale perfettamente adatto al settore terziario e residenziale e può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno. Fine e leggero, è disponibile in 21 colori coordinabili con gli altri tessuti della gamma SUNWORKER e in due larghezze, 150 cm e 300 cm, e le sue prestazioni tecniche ed estetiche lo rendono adattabile a tutti gli spazi e a tutte le architetture.

Una soluzione efficiente e sostenibile per gli edifici pubblici e residenziali

I tessuti microforati SWK6 di Dickson sono utilizzabili in tende verticali, come tessuti per pareti e soffitti tesi o persino come pannelli acustici, e offrono la massima sicurezza per uso interno o esterno.

È progettato per resistere al tempo e alle intemperie perché, grazie alla sua costruzione in Rachel Trameur, SWK6 non teme lo strappo ed è ideale per installazioni ubicate in luoghi ad alto traffico ed edifici pubblici. Sebbene sia il tessuto per schermi più sottile e leggero sul mercato, la sua resistenza allo strappo è 5 volte maggiore della fibra di vetro!

Come tutti i tessuti Dickson, SWK6 beneficia di una finitura specifica: il suo esclusivo processo di spalmatura protegge i suoi colori dai raggi UV e dalle intemperie garantendo allo stesso tempo un’eccellente durata nel tempo.

Comfort termico, acustico e visivo

Come tenda verticale, con un’apertura del 6%,SWK6 lascia entrare la luce naturale nell’edificio controllando la luminosità. Consente inoltre di offrire sia un eccellente contatto visivo con l’esterno sia un’ottima privacy all’interno. La sua micro perforazione e la grana regolare garantiscono un buon filtraggio della luce, consentendo una riduzione del 30% dell’utilizzo dell’illuminazione artificiale.

Oltre a questo comfort visivo, il tessuto offre anche comfort termico. Il tessuto, infatti, funge da vero condizionatore naturale: in estate respinge il 94% del calore, riducendo così le spese relative alla climatizzazione e contribuendo a migliorare il bilancio energetico dell’edificio.

Come soluzione acustica, SWK6 offre un comfort incomparabile perché riduce il riverbero del suono e assorbe ogni frequenza; può adattarsi facilmente a qualsiasi dimensione e forma specifica, può essere usato da solo o con materiale assorbente e fornisce fino al 100% di assorbimento acustico, anche nei contesti di strade molto trafficate e stabilimenti aperti al pubblico.

Un metodo di tessitura innovativo, per una resistenza senza confronti

1. Fiocco di fili in poliestere ad elevata resistenza

2. Fili di legatura che fissano i fiocchi di poliestere, lasciandoli tuttavia liberi di muoversi l’uno rispetto all’altro, per distribuire e assorbire l’energia meccanica in caso di strappo

3. Spalmatura specifica, per proteggere i colori dai raggi UV e dalle intemperie

Uso quotidiano sicuro

La sua conformità ai vari test europei anti-incendio (M1, B1, Class1) lo pone come una delle principali soluzioni tessili per le creazioni in luoghi aperti al pubblico. Inoltre, SWK6 è certificato A+ e Greenguard Gold, garantendo che la qualità dell’aria interna sia preservata. La certificazione permette inoltre di aumentare il punteggio calcolato dai sistemi di valutazione della sostenibilità degli edifici.

Una tela personalizzabile per adattarsi a tutti i marchi

In versione stampabile, SWK6 INK può trasformare le tende in veri e propri strumenti di comunicazione o segnaletica.

Grazie alla sua speciale vernice di stampa, SWK6 INK garantisce una perfetta riproduzione dello spettro cromatico e un fissaggio ottimale dell’inchiostro su entrambi i lati. Indipendentemente dal fatto che la tela sia posizionata all’interno o all’esterno, la stampa è resistente all’acqua e ai raggi UV.