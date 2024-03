Elementi d’Arredo Fondamentali nelle Agenzie di Scommesse in Europa

Nell’immaginario collettivo, l’entrata in un casinò viene spesso associata all’ingresso in una struttura dove l’accoglienza e i suoni del gioco d’azzardo regnano sovrani. A tutto questo sono aggiunte anche ulteriori sensazioni che dipendono dalla costruzione dell’ambiente di gioco, prima ancora che dai giochi offerti. Un giocatore infatti varca la porta d’ingresso di una sala e si trova ad essere guidato verso quelle che sono le attrazioni che maggiormente attirano il suo interesse.

Tutto ciò avviene in modo immediato, anche se una persona si presenta per la prima volta all’interno di una struttura di gioco. Tale comportamento accade in una frazione di secondo ed è un tipo di atteggiamento che viene influenzato dalla costruzione stessa dell’ambiente che ci circonda. Nulla infatti viene lasciato al caso se parliamo di casinò, dai servizi offerti fino alle attività ricreative che sono svolte nella struttura.

Nei prossimi capitoli parleremo proprio di tutte quelle caratteristiche estetiche e decorative che permettono a una sala fisica di incuriosire un giocatore, a prescindere dalla tipologia di scommesse che vuole scegliere.

Il design e l’innovazione fanno la differenza

Ci sono tante cose che spesso non notiamo subito di un casinò fisico ma è divertente scoprirle nel tempo. Per esempio le luci, spesso impostate in modo piuttosto delicato con un’illuminazione fioca, che diventa più decisa nelle aree di massimo intrattenimento, dove si volgono poi le azioni di gioco. La scelta di questi giochi di luce si unisce ad arredi specifici, anche personalizzati, per rappresentare l’interesse del casinò e le diverse proposte di intrattenimento. L’obiettivo è quello di riuscire a ottimizzare lo spazio e garantire efficienza nell’area scelta dal giocatore. Il tutto può poi essere personalizzato con strumenti innovativi che servono per creare atmosfera e potenziare i servizi offerti.

Casinò fisici e piattaforme di gioco online non sono poi così differenti in questo. L’azione di gioco viene costruita all’interno di un contesto che mette a proprio agio il giocatore, sia sul “campo” che a distanza. Ciò avviene non solo con i casinò italiani, ma anche nei siti di scommesse europei di Siti-Non-AAMS dove si cerca prima di tutto di offrire una buona accoglienza al giocatore attraverso una serie di servizi aggiuntivi.

Una delle più recenti novità all’interno delle strutture fisiche di scommessa sono gli schermi piatti che vengono disposti in punti strategici sulla parete. Alcuni di questi mostrano immagini promozionali, eventi e novità introdotte all’interno della sala. Altri invece trasmettono in diretta eventi sportivi permettendo agli scommettitori di poter anche seguire in diretta manifestazioni internazionali. E i casinò online che fanno? Puntano su eventuali banner, utilizzati per mostrare eventi speciali o offerte del giorno che il giocatore può sfruttare. Due modalità diverse, ma spinte dallo spesso modo di operare!

Gli elementi che non devono mai mancare

Una delle scelte principali per chi gestisce una struttura di gioco è creare quindi delle aree, con tavoli e sedute dove poter svolgere i più grandi classici nel gioco d’azzardo. Pensiamo per esempio ai tavoli verdi della roulette, del poker o del blackjack. In questo caso il tipo di arredamento non prevede solo l’introduzione del tavolo, ma anche una serie di strumenti utili per rappresentare il gioco, per raccontarlo anche a livello sonoro. E per chi gioca in una struttura fisica servirà anche poter contare su sedute che possano rendere confortevole l’esperienza del giocatore. Perché quando è impegnato in fase di scommessa dovrà sentirsi comodo e rilassato, sensazioni che possono essere influenzate anche da una scelta giusta di colori che incidono nel nostro cervello a livello psicologico.

Inoltre casinò fisici e nelle sale da gioco sul territorio non mancano gli sportelli dove un giocatore va a scommettere in modo immediato, puntando rispetto ai suoi interessi, anche usando terminali digitali per agevolare le puntate. E chiaramente questi terminali diventano parte integrante dell’azione di gioco, anche se per molti sono solo parte dell’arredamento.

Pausa dal gioco? Ci vorrebbe un angolo ristoro!

C’è una sola cosa in cui un casinò fisico si distingue completamente dalla realtà di gioco online. Molte agenzie di scommesse sul territorio ormai hanno costruito una struttura che è in grado di intrattenere non solo al livello di gioco, ma anche per servizi di ristorazione. Del resto, prima o dopo un giocatore dovrà pur fare anche una pausa dalle sue scommesse, non è vero?

Per questo vengono creati angoli di ristoro dove spesso sorge un piccolo bar o addirittura un vero e proprio ristorante con prodotti di alta qualità, così da sfruttare il suo servizio e il giusto arredamento per creare un ambiente ancora più stimolante. Perché è vero che l’occhio vuole la sua parte, ma non dimentichiamo che i sensi sono pur sempre cinque!

