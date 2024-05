Diox, sgabello in legno progettato dal designer ucraino Sergei Lvov

Lo sgabello in legno Diox racconta la storia del legno nobile sottoposto alla mano dell’artigiano.

La sua immagine è ispirata all’artigianato, all’odore dei trucioli di legno e al movimento preciso delle mani esperte del falegname. Diox stabilisce un legame diretto tra la chimica della creazione di un prodotto e la sua percezione finale, con elementi lignei audaci in legno massiccio di frassino, bordi piacevoli al tatto e ricchi di texture naturale. Un’immagine d’insieme che richiama la continuità e ci riporta alle fonti naturali del potere creativo e, allo stesso tempo continua a tessere la trama del tempo, arricchendo il mondo con un nuovo soggetto. Diox reinterpreta la falegnameria del passato in un elemento culturale contemporaneo, mantenendolo naturale e semplice.



“Ci siamo ispirati alla lavorazione del legno dei nostri bisnonni, semplice, senza tante pretese, per creare un oggetto solido, con un design primitivo che affascina per la sua semplicità. Utilizziamo legno di frassino locale proveniente dalla regione di Sumy, in Ucraina, una zona protetta in cui si riproducono nuovi alberi per una nuova forestazione,” dichiara Sergei Lvov

Lo sgabello Diox è facile da ricordare per il suo poggiapiedi bilanciato in acciaio inox. Inoltre la combinazione tra gli elementi iperbolici dello sgabello con le texture naturali crea un mix particolarmente indicato per interni moderni con una marcata componente architettonica.

Il progetto è stato selezionato per i concorsi di design Frame Awards 2024 e Dezeen awards 2024.

Designer Sergei Lvov

Levantin design

Fondato nel 2012 dai fratelli Sergei e Aleksandr Lvov, dopo aver iniziato l’attività di restauro di mobili, lo Studio ha riunito intorno a sé un team di appassionati e artigiani indipendenti che creano e producono oggetti di design. Dal 2022 operano a Meda, nel distretto dell’industria italiana del mobile vicino a Milano.