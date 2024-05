Tipologie di arredamento utilizzato nelle sale da gioco italiane

L’arredamento, si sa, deve rappresentare l’anima degli ambienti che va a completare. Lo stile dei mobili e delle suppellettili di ogni luogo pubblico o privato deve essere in linea con le preferenze delle persone che si trovano a frequentare quelle stanze. Non fa eccezione il mondo dei casinò, dove gli elementi di arredo sono scelti con l’obiettivo di migliorare l’esperienza visiva dei visitatori e di essere funzionali contribuendo a gestire il flusso di giocatori e creare un ambiente di gioco piacevole o accattivante. Vediamo dunque quali possono essere le caratteristiche dell’arredamento delle sale da gioco del nostro Paese.

L’arredo di un casinò e quello di casa

Innanzitutto va fatta una distinzione tra l’arredo di un casinò e quello di una casa. L’arredamento di una sala da gioco dev’essere funzionale a quanto accade in quegli ambienti, alle attività di svago e intrattenimento che si svolgono continuamente nelle sale. Lo stile degli arredi dev’essere anche fortemente in linea con quello architettonico del palazzo che ospita il casinò. Nelle abitazioni private invece succede qualcosa di diverso, con scelte più libere in base ai gusti e preferenze dei proprietari e soluzioni diverse da ambiente ad ambiente. Ovviamente il problema dell’arredamento del casinò non si pone per chi ama trovare i migliori sul web per visitare comodamente i casinò anche da casa. Tra l’altro giocare comodi dal proprio divano è completamente diverso e più rilassante.

Venezia

Tornando alle case da gioco, molti casinò in Italia, come il celebre Casino di Venezia, sono ospitati in edifici storici con interni opulenti che riflettono l’epoca rinascimentale o barocca. Lo stile è dunque lussuoso e comprende grandi lampadari di cristallo, tappeti intricati, e mobili d’epoca. Un lusso che si può rintracciare in altri edifici del capoluogo veneto, come il Fondaco dei Tedeschi, il grande magazzino del lusso ristrutturato e poi riaperto al pubblico pochi anni fa.

Sanremo

Se si parla del Casinò di Sanremo, i lavori di ampliamento del palazzo che lo ospita, avviati nel 1928, portarono all’aggiunta di due nuove ali, alla sistemazione della cosiddetta sala del caminetto, e alla costruzione di due cupole laterali sulla facciata. L’edificio acquisì l’attuale aspetto eclettico, arricchito da numerosi elementi in stile Liberty, che lo rendono internamente un luogo di grande fascino.

L’interno del casinò è impreziosito da sale decorate in stile Liberty e un salone di ispirazione medievale. Gli spazi sono ornati con sculture imponenti e grandi lampadari realizzati in vetro di Murano, cristallo e ferro battuto. Non mancano, tuttavia, elementi di design più contemporanei, come l’ex salone delle feste, ora trasformato in area per le slot machine, e l’elegante Roof Garden.

Campione d’Italia

Per quanto riguarda il Casinò di Campione d’Italia, che ha vissuto momenti difficili nella sua storia ed è stato riaperto a gennaio 2022, l’edificio originale fu demolito alla fine anni 2000. Al suo posto è stata eretta una nuova struttura, opera dell’architetto Mario Botta. Il nuovo Casinò è immediatamente adiacente all’edificio preesistente, nel cuore della piccola cittadina. Il nuovo edificio è stato concepito per integrare tutte le funzioni del vecchio complesso, oltre ad aggiungerne di nuove sia per il servizio che per il tempo libero. La nuova struttura copre un’area di 55mila metri quadrati rispetto ai 7mila dell’edificio precedente. Il design del complesso, presenta grandi volumi in pietra intervallati da spazi vuoti configurati come ampie insenature, orientati radialmente verso il lago di Lugano. All’interno, l’essenza ludica del casinò è accentuata dall’uso di illuminazioni che giocano con i colori e riproducono i simboli delle carte da gioco – cuori, quadri, fiori, picche – che si animano sulle pareti dell’edificio, cambiando e fondendosi incessantemente, evocando il rapido movimento delle carte nelle mani del croupier.

Saint-Vincent

Il Casinò di Saint Vincent, noto anche come Casino de la Vallèe, unica struttura ludica nella Valle d’Aosta, si distingue invece per uno stile moderno e un’architettura affascinante. La superficie è di 3500 metri quadrati, distribuiti su due piani, gli interni sono estremamente curati, le sale sono illuminate da imponenti lampadari che contribuiscono a creare un’atmosfera magica. Da segnalare anche la facciata esterna, realizzata interamente in vetro, che consente alla natura circostante di riflettersi sulle finestre ed offre una vista incantevole.

#RS