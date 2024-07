Midj Ola: eleganza e leggerezza si rinnovano

Midj dà il benvenuto all’estate rinnovando una delle sue collezioni più iconiche, Ola di Paolo Vernier, che si conferma emblema di giocosità, colore e leggerezza.



Ola racconta il processo creativo che unisce sinergicamente i designer e l’Officina delle Idee, il reparto ricerca e sviluppo interno di Midj, incarnandone il motto “Design is a wonderful life“. La collezione Ola nasce dalla volontà di Paolo Vernier di unire la maestria di Midj nella lavorazione del metallo alla cura del dettaglio, senza lasciare niente al caso.



L’elemento di novità per Ola è nella sua essenza materica con l’introduzione della versione in acciaio inox, ideale per resistere anche alle condizioni atmosferiche più estreme o in ambienti marini o ricchi di salsedine. Sia in versione naturale che colorata, questo materiale conferisce a sedie, poltrone e sgabelli un tocco di modernità, rendendole ancora più performanti e pratiche. Nata per arricchire i progetti indoor e contract, o per decorare gli spazi outdoor, ora nella versione inox può essere inserita in qualsiasi contesto.

Comodità e funzionalità sono le parole che meglio descrivono la nuova Ola, dove la seduta, nella versione tradizionale, è disponibile in metallo, in legno oppure imbottita con tessuto, pelle, similpelle o cuoio. Il telaio metallico è solido ma leggero nella forma ed è disponibile in diverse varianti cromatiche sapientemente studiate per esaltarne il design.

La collezione Ola, composta da sedia, poltroncina, sgabello, poltrona lounge, panca, coffee table e tavolo bistrot, diventa così la nuova immagine di una vivace leggerezza che rende unico ogni ambiente.