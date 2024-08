Zurigo,capitale delle Good News nel design a settembre, con Zurich Design Weeks

Zurigo, la più internazionale e innovativa città della Svizzera, dal 12 al 29 settembre sarà al centro del mondo della creatività grazie a Zurich Design Weeks. Come avviene per Milano durante il celebre Salone del Mobile, la città elvetica si trasforma nell’hub internazionale del design, ospitando i protagonisti di questo settore e coinvolgendo non solo gli esperti e gli appassionati delle novità e delle soluzioni in questo campo, ma tutta la cittadinanza e i visitatori presenti a Zurigo.

Zurich Design Weeks è il più grande evento in questo settore in Svizzera e uno dei più importanti in Europa

Durante i 20 giorni di manifestazione più 25.000 presenze animano gli eventi di organizzatori e partner, popolano gli spazi-off e i numerosi studi aperti al pubblico, partecipando a numerosi workshop, conferenze, percorsi, cocktail e feste. Appuntamenti e incontri stimolanti e innovativi si mixano creando un quadro colorato e creativo che fanno guardare con entusiasmo all’edizione 2024.

La terza edizione di Zurich Design Weeks si concentra infatti sui progressi, sulle idee sostenibili e sulle piccole e grandi innovazioni per affrontare il futuro con ottimismo, infatti il tema per il 2024 sarà proprio GOOD NEWS. Un antico schema comportamentale ci fa purtroppo prestare più attenzione alle cattive notizie che alle buone. Se c’è una minaccia o un pericolo, il nostro istinto di sopravvivenza si attiva e la nostra attenzione si affina. Al contrario, tendiamo a filtrare con particolare attenzione le buone notizie perché non richiedono azioni immediate. L’edizione 2024 di Zurich Design Weeks intende ribaltare questo schema per tre settimane: con il tema GOOD NEWS infatti, vengono messe in primo piano tutte le buone notizie dal mondo della creatività applicata alla vita di tutti i giorni, perché il design rende il mondo più attuale, bello, circolare, diversificato, efficiente. Come disciplina risolutrice di problemi, il design può generare idee e prodotti che forniscono risposte a domande importanti e che hanno un impatto positivo sulle nostre vite.

Durante i 20 giorni di manifestazione saranno diversi i momenti di approfondimento tra un ricco calendario di appuntamenti, i LANDMARK, ovvero installazioni su misura per spazi pubblici che verranno sviluppati insieme al team delle Zurich Design Weeks, i NEWCOMER esposti al Museum für Gestaltung Zürich (Design Zentrale in der Swiss Design Lounge)e il mondo FASHION, che si ritaglierà uno spazio importante all’interno dell’evento quest’anno. Per il 2024, i partner ufficiali sono il Museum für Gestaltung Zürich e Neue Räume 24.

Zurigo si conferma così una capitale europea dell’innovazione e della creatività anche nella tarda estate 2024, grazie a questo ennesimo appuntamento internazionale che la anima e che la posiziona ancor di più come una delle città con la miglior qualità della vita al mondo e luogo da visitare.