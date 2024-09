Coccolino alla Milano Fashion Week con il pop-up Wonder Wash Laundrette

Wonder Wash Laundrette è lo speciale spazio temporaneo realizzato dall’iconico brand di casa Unilever per presentare al pubblico in anteprima assoluta la novità prodotto in uscita questo autunno che rivoluzionerà la routine di pulizia del bucato. Coccolino celebra così un nuovo capitolo della sua storia, entrando nel segmento detersivi per il bucato con l’innovazione Wonder Wash durante Milano Fashion Week, la settimana più importante della moda italiana e internazionale.

Uno spazio pop-up in modalità speakeasy per testare con mano l’efficacia e la velocità del nuovo Coccolino Wonder Wash, offrendo gratuitamente un servizio di lavaggio, asciugatura e stiratura firmato Coccolino, senza però dimenticare l’intrattenimento tra dj set e cocktail bar. Intrattenimento da non perdere nella prima serata di apertura al pubblico – giovedì 19 settembre – in cui Coccolino dedicherà ai propri ospiti un secret concert all’interno della Laundrette insieme ad un ospite internazionale di eccezione, per rendere questa fashion week indimenticabile.

Coccolino Wonder Wash Laundrette porta per la prima volta il celebre orsetto del pulito nel prestigioso circuito dell’alta moda, confermando il brand non solo come riferimento indiscusso nel mondo del bucato, ma anche marchio all’avanguardia nel panorama della comunicazione e della creatività.

Sarà possibile partecipare gratuitamente all’evento previa iscrizione e fino a esaurimento posti.

Milano, Via Sirtori 32

dal 19 al 21 settembre 2024 – Apertura al pubblico su iscrizione dalle ore 18.00 alle ore 22.00