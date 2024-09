Daniel Wellington lancia la collezione Cosmic Essentials e apre un Pop Up a Milano

Per celebrare Cosmic Essentials dal 10 al 18 settembre sarà aperto in Piazza San Babila l’esclusivo DW Cosmic Essentials Kiosk. Si tratta di un vero e proprio take over dello storico chiosco dei fiori milanese, nel cuore del quadrilatero della moda, che per l’occasione sarà completamente brandizzato e offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva nel nuovo immaginario di Daniel Wellington.

In questo periodo di importante rebranding, che riflette e amplifica la mission del brand, la Global Head of Brand & Marketing Daniel Wellington Vanessa Bradanini Ahlqvist commenta: “Questa nuova brand expression si riconnette a tutti i nostri valori, combinando un’estetica minimalista con un forte senso di identità per ottenere una presentazione visiva raffinata e coerente, con un design che mette in risalto la semplicità e l’eleganza. Con questa direzione creativa, miriamo a rafforzare la connessione con i nostri consumers, offrendo loro non solo accessori di alta qualità, ma anche un senso di appartenenza a una community che celebra bellezza e self confidence. Come detto, siamo solo all’inizio di questo nuovo percorso.”

Durante la settimana, che non a caso precede la Milano Fashion Week, sono in programma diverse iniziative. Il 10 settembre, nel pop up di piazza San Babila, si terrà un evento di inaugurazione su invito che vedrà la presenza speciale della celebre astrologa e creator Lumpa, mentre nei giorni successivi il pubblico che si recherà al chiosco per ammirare i prodotti di punta di Cosmic Essentials riceverà uno speciale omaggio floreale, creato in collaborazione con l’eclettica flower designer La Fiorellaia.