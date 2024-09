Milano Jewelry Week 2024

La capitale della gioielleria internazionale si impreziosisce con premi, mostre e nuove tendenze.

Patrocinata da Assogemme e CNA, la Milano Jewelry Week attirerà a Milano un vasto pubblico internazionale di appassionati ed esperti del settore, pronti a scoprire le ultime novità della gioielleria italiana e internazionale.

La manifestazione, che si propone di valorizzare e presentare le varie sfaccettature del settore, si avvale della collaborazione di partner prestigiosi, impegnati a creare sinergie forti e opportunità professionali concrete per gli oltre 500 partecipanti che provengono da oltre 60 paesi del mondo, confermando Milano come cornice ideale per le eccellenze internazionali che desiderano raccontare la propria storia, tradizione e innovazione.

Sono state riconfermate, infatti, le partnership con AOL (Associazione Orafa Lombarda), ACJ (Association for ContemporaryJewellery), HRD Antwerp, A.N.T.I.C.O (Associazione Nazionale Tutela il Comparto Oro), Assamblage e Scuola Orafa Galdus, a cui si aggiungono due prestigiose realtà internazionali: Piazza Italia e INHORGENTA.

Grazie alla collaborazione con Piazza Italia, la Milano Jewelry Week offrirà agli artisti e ai brand partecipanti l’opportunità di raggiungere un pubblico internazionale ancora più ampio. Piazza Italia assegnerà un premio speciale a un artista o a un brand selezionato, permettendo loro di espandere il proprio bacino di utenza e incrementare la brand awareness a livello globale.

Un altro premio speciale, introdotto per questa edizione, sarà quello assegnato da INHORGENTA, riservato ai partecipanti all’esposizione collettiva Talent Show, in mostra presso la Scuola Galdus. Organizzato in collaborazione con Rossana Ricolfi, Coordinatore, Referente e Docente Tecnico della Scuola Orafa Galdus, e Andreia Gabriela Popescu, Senior Lecturer presso Assamblage School e pluripremiata artista di gioielli contemporanei, l’esposizione vedrà la partecipazione di scuole e accademie internazionali che presenteranno le creazioni dei loro giovani talenti.

In questo contesto, una giuria composta da autorevoli figure accademiche internazionali valuterà i gioielli, premiando gli studenti più meritevoli con il Best Talent Award durante la MJW Awarding Night. Inoltre, il prestigioso premio Best Talent by INHORGENTA consentirà al vincitore di esporre le proprie creazioni presso INHORGENTA MUNICH, dal 21 al 24 febbraio 2025, in una nuova area appositamente dedicata ai giovani talenti.

Alla Milano Jewelry Week 2024 oltre al Talent Show, saranno altre due le mostre collettive in programma dal 17 al 20 Ottobre.

The Jewelry HUB, che si svolgerà per il terzo anno all’interno dell’affascinate location La Pelota, e Artistar Jewels, il progetto dedicato al gioiello contemporaneo che quest’anno celebra il suo decimo anniversario.

Artistar Jewels, ospitata nel prestigioso Palazzo Bovara, è diventata negli anni un punto di riferimento internazionale per tutti i designer di gioielli artistici e contemporanei. Oltre 230 artisti e designer arricchiranno la location con le loro creazioni. In questo contesto, i visitatori potranno ammirare anche i meravigliosi gioielli dei due guest Angry Jewellery e Chong Ho, oltre a un’area interamente dedicata a una selezione di brand curata da Harper’s Bazaar.

Il programma della settimana prevede inoltre numerosi Experiential Journey in varie location sparse per le vie del centro di Milano: brand, orafi, designer e produttori di gioielli ospiteranno i visitatori nei loro spazi, organizzando eventi speciali, mostre a tema, presentazioni di collezioni in anteprima, performance dal vivo, incontri con la stampa, cocktail party e workshop.

Completano il calendario momenti di approfondimenti, talk, tavole rotonde ed incontri dedicati ai temi più attuali e rilevanti del settore dell’arte orafa e della gioielleria in tutte le sue declinazioni, che si terranno presso La Pelota e la Scuola Galdus.

Infine, il giorno 16 ottobre 2024, si svolgerà la MJW Awarding Night, la cerimonia di premiazione durante la quale verranno assegnati oltre 30 riconoscimenti ad artisti e brand che si distingueranno per originalità, tecnica e design. Oltre ai già citati Best Talent Awards, Best Talent by INHORGENTA e al premio assegnato da Piazza Italia, verranno conferiti i seguenti premi: Artistar Jewels Awards, Artistar Network, Assamblage Award, Best Exclusive Jewelry Designer, Best in Antique Jewelry, Best in ContemporaryJewels, Best in Creativity, Best in Diamond, Best in Gemstone, Best in Milano, Best in Technique, Best Innovative Design, Best Trend Award, Bryna Pomp Award e The Jewelry HUB Network.

Tutti gli eventi della Milano Jewelry Week sono aperti al pubblico, previa registrazione per ricevere l’accredito. Alcuni eventi, a discrezione dell’organizzazione, potrebbero richiedere un invito o essere a numero chiuso.

Al seguente link è possibile registrarsi per richiedere il proprio accredito:

Il calendario completo degli eventi della Milano Jewelry Week sarà disponibile nelle prossime settimane e pubblicato su una guida cartacea, le cui copie saranno distribuite nei punti nevralgici della città di Milano.