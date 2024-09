Sensormatic Solutions e Douglas collaborano per implementare soluzioni di loss prevention contro furti e differenze inventariali

Il retailer tedesco ha implementato le soluzioni di sorveglianza elettronica degli articoli di Sensormatic Solutions in 301 punti vendita.

Sensormatic Solutions, il portafoglio di soluzioni retail leader a livello globale di Johnson Controls (NYSE: JCI) annuncia una collaborazione con Douglas, la destinazione premium omnicanale di bellezza leader in Europa, dopo l’implementazione completa di soluzioni di loss prevention (LP) in 301 punti vendita in Germania. Il progetto ha fatto seguito al successo di un programma pilota di sorveglianza elettronica degli articoli (EAS) che ha utilizzato i tag e il sistema Synergy di Sensormatic Solutions per aiutare a contrastareammanchi, perdite e fluttuazioni inventariali, oltre a migliorare l’efficienza operativa. Alcune sedi hanno anche sfruttato l’offerta Shrink Management as a Service (SMaaS) di Sensormatic Solutions, progettata per assicurare una gestione superiore dei dispositivi e un’analisi predittiva che consente di ridurre le differenze inventariali, aumentando le vendite e ottimizzandol’impiego del personale.

“In Douglas, la nostra priorità assoluta è garantire ai clienti una shopping experience sicura e di qualità”, dichiara Julia Grzybowska, head of store compliance & loss prevention Dach di Douglas. “Con l’aumento di ammanchi e criminalità organizzata nel retail (ORC), era più che mai importante rafforzare i nostri punti vendita tedeschi con le più recenti soluzioni antitaccheggioprogettate per proteggere la merce e i clienti da potenziali malintenzionati. La collaborazione con Sensormatic Solutions è stata per noi una scelta naturale, data lo loro esperienza nel campo della loss prevention, la lunga tradizione di successi e le tecnologie agili e adattabili capaci di evolvere per esigenze future”.

Formazione e supporto per migliorare l’utilizzo del sistema

Sin dall’inizio della collaborazione, Sensormatic Solutions ha aiutato Douglas a ridurre le differenze inventariali, offrendo all’azienda una formazione e un supporto intensivi per garantire il miglior utilizzo del sistema.

“L’incremento degli ammanchi rappresenta una sfida cruciale per i retailer di tutto il mondo, a causa delle crescenti pressioni inflazionistiche, dell’aumento delle attività ORC e di altri fattori”, afferma Sean Lee, EMEA regional vice president and general managerdi Sensormatic Solutions. “Questi aspetti, insieme alla carenza di manodopera e alla crescita dei costi operativi, hanno spinto Douglas a implementare le nostre soluzioni EAS nei propri store. L’avvio di un’iniziativa di questa portata, testimonia l’impegno di Douglas nel rendere i propri punti vendita più sicuri, con una visione lungimirante che prevede continui miglioramenti verso l’efficienza operativa. Sensormatic Solutions è orgogliosa di supportare l’azienda in questo percorso che sarà sicuramente vantaggioso sia per i clienti che per i dipendenti”.