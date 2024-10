Brise di Musola: un’esplosione di colori e dimensioni per trovare il tavolo ideale!

La fusione di eleganza e versatilità in un design contemporaneo che si distingue per la durata, la stabilità e l’ampia varietà.

Brise è molto più di un tavolo, il suo design si adatta a ogni stile e spazio. Per chi cerca un prodotto elegante, resistente, versatile e di stile, la collezione Brise di Musola è la scelta perfetta. Ideata e progettata dal team di designer del marchio, è caratterizzata da uno stile elegante, dall’alta qualità dei materiali e dall’ampio numero di opzioni cromatiche e di dimensioni disponibili, che la rendono una scelta ideale sia per gli ambienti residenziali che per il contract, sia per gli esterni che per gli interni.

Colori per tutti i gusti

La ciliegina sulla torta è l’ampia gamma di colori in cui sono disponibili i tavoli Brise: con 32 opzioni diverse per la struttura in metallo e 43 per il piano in ceramica tecnica laminata in vetro, si può scegliere il colore che meglio si adatta al proprio stile e arredamento. Si può scegliere tra toni neutri per un ambiente minimalista o colori più vivaci per aggiungere un tocco di personalità allo spazio.

Un materiale innovativo e resistente

I tavoli Brise si distinguono per il loro piano in ceramica tecnica laminata in vetro, materiale innovativo che combina perfettamente durata ed estetica, conferendo un tocco di raffinatezza a qualsiasi spazio. È inoltre facile da pulire e garantisce un’eccezionale resistenza nel tempo.

Leggerezza e stabilità

Una caratteristica distintiva dei tavoli Brise è la loro struttura leggera, in tubo di alluminio da 35×35 mm, ma sorprendentemente stabile, che garantisce un sostegno affidabile in ogni situazione. La combinazione di leggerezza e stabilità aggiunge un valore distintivo alla collezione.

Versatilità per ogni spazio

La collezione Brise offre un’ampia varietà di dimensioni, con 39 diverse opzioni per i tavoli, disponibili fino a tre metri di lunghezza, e 37 per i coffee table. Un’ampia gamma che permette di adattare i tavoli a una grande varietà di ambienti, dalle sale da pranzo alle terrazze, dagli uffici agli spazi commerciali.

Musola

Il marchio Musola incarna uno stile di vita, non solo un marchio di mobili. Radicati nel Mediterraneo, i suoi prodotti si distinguono per la versatilità adattandosi a qualsiasi ambiente interno o esterno. Fondata nel 2018, Musola eredita l’esperienza dell’azienda Mobililiario Auxiliar de Diseño, proprietaria di marchi riconosciuti come Mobliberica e Dressy. È specializzata in mobili sostenibili e durevoli e complementi d’arredo, dalle sedute ai cuscini, con materiali di prima qualità. Offre più di quaranta finiture per i tavoli, tessuti Sunbrella e Agora, per personalizzare ogni spazio. Collabora con designer spagnoli come Santiago Sevillano, Javier Herrero e Yonoh Studio, creando prodotti con un tocco mediterraneo unico. L’essenzialità e l’allegria definiscono il suo stile, trasformando i suoi mobili in pezzi accattivanti che durano nel tempo. Musola trascende la mera funzionalità, costruendo spazi con un’anima.

