Portanuova inaugura tre Pop-Up Store progettati da Novembre Studio

Portanuova, simbolo della rinascita architettonica e urbanistica di Milano, ha incaricato Novembre Studio per la realizzazione di tre Pop-Up Store nell’area, perfettamente integrati con l’estetica e la visione innovativa del quartiere. Ex scalo ferroviario, oggi Portanuova rappresenta un modello di sviluppo sostenibile e avanguardia urbana, dove cultura, design e sostenibilità si incontrano.

I nuovi Pop-Up Store saranno un ulteriore contributo a questa trasformazione, rafforzando il ruolo di Portanuova come polo culturale e sociale di Milano

Fabio Novembre vede Portanuova come il simbolo della contemporaneità milanese: “Portanuova è un esempio di come l’architettura possa dare forma al presente e riflettere l’identità della città. Sono felice che questo nuovo progetto, queste piccole architetture, possano valorizzare ulteriormente l’area e servire la comunità”.

Questi Pop-Up Store sono parte della strategia commerciale di Portanuova che mira a diversificare e arricchire continuamente l’offerta del quartiere, rispondendo alle esigenze dei consumatori in continua evoluzione. Oltre ad ampliare la gamma merceologica, l’obiettivo è offrire una nuova esperienza di acquisto, più veloce, moderna e in grado di attrarre sia il pubblico tradizionale sia quello più innovativo.

Il progetto prevede la realizzazione di tre chioschi collocati in punti strategici di Portanuova: due in Piazza Gae Aulenti (fra il padiglione IBM e la fontana) e uno in via Vincenzo Capelli. I nuovi negozi, con una struttura rettangolare smussata e vetrate trasparenti, sono progettati per integrarsi armoniosamente con l’architettura circostante e offrire spazi di vendita ed esposizione personalizzati, anche grazie alla presenza di insegne e lightbox dedicati. Il colore è invece una scelta progettuale che richiama il verdone dell’arredo pubblico e di alcune architetture iconiche di Milano, evoluto in una nuance più eterea, in linea con il contesto fortemente contemporaneo.

“Questi chioschi rappresentano un ulteriore importante elemento nella riqualificazione urbana di Portanuova: ogni nuova iniziativa che contribuisce a vivacizzare e rendere più dinamico il quartiere è in linea con l’impegno per posizionare Portanuova tra i più sigificativi modelli di modernità e innovazione, riflettendo così la rinascita e il rinnovamento che stiamo vivendo in quest’area da oltre un decennio” afferma Matteo Ravà, Head Of Fund and Asset Management COIMA SGR

Ogni Pop-Up Store è pensato come una struttura temporanea e adattabile, con una rotazione e tempistiche differenziate

Ad inaugurare il primo chiosco, dal 26 settembre al 6 ottobre, Il Milanese Imbruttito, in concomitanza con l’uscita del film “Ricomincio da Taaaaaac”, ha venduto in esclusiva sull’App Portanuova Milano alcuni oggetti di scena (come una bicicletta, un casco, borracce…) che, anziché essere smaltiti, sono stati utilizzati nuovamente in ottica circolare. Portanuova (che ha ospitato le riprese del film) ha confermato così l’impegno nella realizzazione di una produzione sostenibile e con un impatto sociale: il ricavato è stato donato alla Fondazione Riccardo Catella per la tutela del verde e per il programma culturale gratuito e aperto a tutti di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano.

La Beauty Lounge di Dr Max sarà presente in Piazza Gae Aulenti a Milano dal 7 al 15 ottobre, offrendo un’esperienza gratuita e esclusiva previa registrazione su drmax.it. All’interno del pop-up, aperto dalle 8:30 alle 19:30, le clienti potranno ricevere consulenze personalizzate sui prodotti Nuance e Miamo e testare lo Skin Analyzer Miamo, che analizza 12 parametri della pelle per fornire trattamenti su misura. Inoltre, ci saranno sessioni di make-up e omaggi per le partecipanti. Fuori dal pop-up, attività come il Magic Mirror e la claw machine offriranno ulteriori premi e intrattenimento

In Piazza Gae Aulenti, un chiosco sarà dedicato al Luxury Pet Bar di Pet Pwr!, uno spazio unico che diventerà un vero e proprio punto di ritrovo dedicato a tutti i pet lovers che desiderano gustarsi un buon caffè o un gelato in compagnia del proprio animale domestico. Oltre a una selezione di caffè e drink per i proprietari, il Pet Bar di Pet Pwr! offre anche agli amici a quattro zampe le Pet Cup, delle mousse di yogurt senza lattosio né zuccheri, adatte per tutti i cani.

Tra le varie attività del Pet Bar, saranno previsti molti eventi, sessioni di shooting con i propri animali e una selezione unica di accessori.

Milano Portanuova

Primo quartiere al mondo a ottenere la doppia certificazione di sostenibilità LEED® e WELL® for Community, Portanuova rappresenta un laboratorio di sperimentazione urbana sostenibile e partecipata, focalizzata sulla sostenibilità ambientale, la resilienza degli spazi, il benessere delle persone, la creazione di una community inclusiva e in grado di creare impatto.

Nata da una delle più grandi riqualificazioni urbane mai realizzate in Europa in un centro storico, Portanuova ha trasformato culturalmente il modo di sviluppare le città, fissando nuovi standard di progettazione e di qualità architettonica attraverso edifici iconici e innovativi che adottano tecnologie a basso impatto ambientale, come il Bosco Verticale e Torre UniCredit.

Portanuova rappresenta un modello di quartiere in grado di creare impatto ambientale e sociale, attraverso tre direttrici: l’attivazione di una comunità consapevole, attraverso eventi e un programma culturale inclusivo; una piattaforma digitale in grado di comunicare con le persone e offrire servizi improntati alla sostenibilità; un’esperienza retail esperienziale e responsabile nei processi e nei prodotti, che garantisce ai visitatori uno shopping sostenibile. Cuore verde e di attivazione della comunità è BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto della Fondazione Riccardo Catella e primo parco pubblico in Italia a gestione privata animato da iniziative culturali gratuite per la cittadinanza.

Premiata nel 2018 come miglior progetto al mondo di rigenerazione urbana, Portanuova è un progetto co-investito, co-sviluppato e gestito da COIMA, gruppo specializzato nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari italiani per conto di investitori istituzionali, con un approccio integrato di impatto ESG.