Riapertura Store Sephora in Via Roma a Torino: Tutte le Novità

Ampliamento, riorganizzazione e restyling per lo store Sephora di Torino in Via Roma, che riapre le porte per offrire alla sua community un’esperienza di bellezza unica e senza uguali

Sephora Italia riapre a Torino lo store di Via Roma, dedicato alla bellezza, in tutte le sue forme, e alla cura di sé. Un nuovo spazio di circa 380 metri quadrati di area vendita su un unico piano e 4 diverse zone dove sarà possibile sperimentare in prima persona con servizi speciali, dal make-up allo skincare passando per la cura dei capelli, e scoprire le ultime novità e i prodottiintramontabili.

Con l’obiettivo di confermare via Roma come beauty destination torinese per eccellenza è stato completamente rinnovato il precedente store: “Il nostro forte legame con la città di Torino parte dalla fine degli anni ‘90. Oggi desideriamo riconfermare la nostra presenza proponendo un format che riflette il nostro impegno nel rinnovamento e nella qualità dell’esperienza beauty che offriamo alla nostra community. Crediamo fortemente nell’importanza del retail e del suo ruolo cruciale nella nostra strategia omnicanale. Questo nuovo spazio ci permette di avvicinarci ulteriormente alle persone, coinvolgendole con esperienze immersive, prove dei prodotti più recenti e un assortimento pensato per soddisfare le esigenze di tutta la nostra community. Tutto grazie alla grande passione e professionalità del nostro staff”, ha commentato Fausta Cinque, Sales & Operations Director di Sephora Italia.

Sephora: un network di 131 punti vendita in Italia

Con l’inaugurazione del negozio di via Roma a Torino, che va ad unirsi ai 10 store nel territorio torinese, Sephora conferma il suo obiettivo di potenziare e valorizzare il suo network di 131 punti vendita in Italia, e che ha visto e vedrà l’azienda impegnata nel rinnovo e riposizionamento di altri spazi sul territorio italiano nel 2024.

Lo store accoglie la beauty community torinese in un ambiente totalmente modernizzato e pensato per migliorare l’esperienza e la scoperta dei prodotti. Un progetto di ristrutturazione che parte dal design, fondendo lo stile contemporaneo e le linee fluide di Sephora con l’ambiente circostante caratteristico di una delle strade più famose di Torino, creando un affascinante connubio tra tradizione e innovazione. Proprio con questo obiettivo, la facciata è stata ridisegnata per valorizzare l’architettura esistente dei portici, integrandosi perfettamente con il contesto storico di Via Roma, aprendo le porte al predominante utilizzo del colore bianco che contraddistingue l’immagine rinnovata degli store Sephora insieme agli elementi iconici come il calepinage e l’alternanza tra bianco e nero, che rimangono fedeli alla storia e all’identità del brand.

L’ingresso accoglie i clienti in un universo Make-Up con esperienze e servizi dedicati e un assortimento tra cui non possono mancare alcuni dei brand in esclusiva da Sephora più amati dalla community, come Charlotte Tilbury, Rare Beauty, Fenty Beauty e Haus Labs ma anche l’iconica collezione di Sephora Collection, tra prodotti e accessori. Qui i clienti avranno modo di vivere una vera e propria esperienza grazie ai servizi di make-up professionale proposti al Beauty Hub, una zona dedicata con quattro postazioni, dovei Beauty Advisor Sephora e i professionisti dei brandoffriranno consulenze personalizzate e sessioni di trucco su misura.

L’area Skincare e Haircare è pensata per far vivere in questo store rinnovato una tra le più complete esperienze beauty ai clienti, con unassortimento in esclusiva – e non –che risponde ad ogni esigenzaanche grazie ai brand più desiderati del momento come GlowRecipe, Dr. Dennis Gross, Sol de Janeiro, La Mer e Sisley, K18, Gisou e Color Wow ed i migliori tool per lo styling di Dyson e GHD. In questa area si trova anche lo Skincare Hub, con due aree riservate a Haircare e Skincare, dove saranno proposti servizi di consulenza per pelle e capelli con l’esclusivo digitaltool che individuerà la routine più adatta alle diverse esigenze. Ma non solo, i clienti potranno prenotare anche i servizi dell’immancabile e famosissima Benefit Brow Bar.

L’area Fragranze trasporta la community in un mondo di scoperta delle novità in esclusiva più in trend del momento, tra cui Charlotte Tilbury, e i profumi più iconici e senza tempo come Jo Malone, Acqua di Parma e Tom Ford private blend.

A completare il percorso di acquisto in store c’è una rinnovata area check out con l’iconica selezione Minis&more di Sephora, organizzata per colore e pensata per soddisfare ogni tipo di esigenza dal make-up alla skincare passando per accessori e travel set e molto altro. Parte di un più ampio progetto di digitalizzazione, il nuovo store dispone, inoltre, di casse self-service, che permettono di velocizzare il processo di pagamento e ridurre i tempi di attesa, offrendo ai clienti una maggiore autonomia e praticità durante il loro shopping grazie ad un’interfaccia estremamente user-friendly.