Viscom Italia 2024: un’edizione ricca di tendenze e nuovi prodotti

Si è chiusa venerdì 18 ottobre la 35a edizione di Viscom Italia, Mostra Convegno Internazionale della Comunicazione Visiva, che ha animato i padiglioni 8/12 di Fiera Milano Rho. La manifestazione ha registrato 13.895 visitatori, +28% professionisti provenienti dall’estero (i principali paesi: Svizzera, Cina, Germania, Francia, Spagna, Slovenia, Portogallo, Croazia e Regno Unito), con oltre 250 brand internazionali e un incremento del 34% di nuovi espositori.

E’, infatti, sulla sfida verso nuovi mercati, sull’importanza della formazione, sull’esaltazione dell’eccellenza delle tecnologie e delle applicazioni che Viscom Italia ha delineato l’edizione di quest’anno aiutando gli operatori a creare nuovi obiettivi per migliorare le loro strategie aziendali.

Soddisfazione da parte delle aziende espositrici che hanno incontrato professionisti qualificati per creare networking e sviluppare differenti opportunità di business con nuovi clienti. Viscom Italia si è confermata una piattaforma dove i player del settore hanno presentato anteprime di prodotti facilmente personalizzabili in grado di venire incontro alle esigenze di molteplici settori, che sempre di più necessitano delle soluzioni della comunicazione visiva per esprimere al meglio il proprio brand, come il mondo del design, della decorazione di interni, del punto vendita sino al mondo dell’abbigliamento.

“Dietro ogni innovazione ci sono competenze, passioni e idee di professionisti che sono i veri fautori del successo di Viscom Italia, dichiara Cecilia Montalbetti, Exhibition Manager di Viscom Italia. Far conoscere i propri prodotti e le proprie novità, comprendere e rilevare i bisogni dei propri clienti migliorando così la propria efficacia, incontrare i propri target di riferimento per instaurare con essi una relazione e sviluppare in tal modo un vantaggio competitivo sui concorrenti”.

Gli eventi proposti hanno offerto un ambiente di formazione specializzato, per costruire il know-how tecnico, nonché la possibilità di cogliere le opportunità commerciali rese possibili dalle dimostrazioni di nuove tecnologie. La diversificazione di applicazioni o formati nuovi hanno fornito nuovi spunti a tutti i visitatori, che intendono scostarsi da quanto già provato e sperimentato da loro nel passato.

Visual Décor: Soluzioni Innovative per Rinnovare e Riqualificare Spazi Commerciali e Pubblici

L’area speciale Visual Décor è stato un vero cantiere creativo dove mettere in scena le soluzioni integrate dell’interior decoration che consentono di rinnovare e riqualificare gli ambienti come punti vendita, bar, ristoranti, impianti sportivi, alberghi e ospedali con le tecniche della comunicazione visiva. Designer, architetti, studi di progettazione e decoratori hanno avuto la possibilità di vedere e toccare dal vivo queste innovative applicazioni per apprendere come realizzare e trasformare le superfici in un grande potenziale comunicativo e progettuale, riconvertire sistemi d’arredo preesistenti in rinnovati elementi scenici e funzionali. Viscom Italia diventa così luogo ideale dove si possono percepire le tendenze del mercato permettendo a queste figure professionali di reagire in tempo alle richieste dei loro clienti o addirittura di proporre nuovi mezzi prima che il cliente stesso lo richieda.

Viscom Talks: Seminari su Comunicazione Visiva, Intelligenza Artificiale e Sostenibilità

L’affluenza di pubblico conferma l’importanza dei consueti appuntamenti, tra i quali i Viscom Talks, trasformati in una vera arena deputata all’educazione della comunicazione visiva, che hanno proposto 8 seminari con una grande partecipazione di pubblico nei tre giorni di manifestazione. Un confronto diretto di esperienze hanno messo in luce svariati temi quali: stampa digitale e intelligenza artificiale, design, pubblicità, interior decoration, fashion, packaging e sostenibilità.

Elementaria: Esposizione di Prototipi Hi-Design e Tendenze Future per il Retail

Stile e design sono stati i veri protagonisti di Elementaria, la mostra realizzata in collaborazione con la rivista Display Italia. L’evento ha messo in evidenza prototipi di hi-design e ha presentato le soluzioni espositive realizzate da designer e artisti di fama internazionale che si sono unite alle aziende produttrici di materie prime per proporre progetti dedicato all’arredo espositivo e lanceranno le tendenze future per il mondo retail e dell’industria di marca.

Riconoscimenti al DIVA: I Vincitori del Display Italia Viscom Award 2024

Infine, sono stati assegnati i premi ai vincitori di DIVA, Display Italia Viscom Award, la competizione internazionale organizzata in collaborazione con la rivista Display Italia, che ha visto 30 Display per il punto vendita in gara – provenienti da 22 aziende. La giuria composta dalla presidente Cristiana Sormani Trade Marketing Manager, Bayer e dai giurati: Federica Brumen, R&S, Sostenibilità, ecodesign, Comieco, Sara Cesarotti, Head of Marketing and Communication, Garmin, Marina Genovese, Trade Marketing Specialist & Pop Developer, Marchon, Matteo Ghini, Direttore Marketing, Caddy’s, Antonio Gisimundo, POSM Skin Care and Personal Care Manager, Beiersdorf, Patrizio Guastaferro, Category Management Coordinator, Mediaworld, Maria Antonietta Iacovaccio, Direttore retail, CEF la Farmacia, Marco Mariani, Trade Marketing Manager, GroupeSeb e Antonio Riolo, Senior Director Omnichannel, Adidas.

ELENCO VINCITORI

CATEGORIA DUREVOLE

1° classificato: Giovanardi – Jimmy Choo Luxottica- Luxottica

2° classificato: Graficonsul – Coca-Cola HBC Italia – Graficonsul

3° classificato: Eurodisplay Design in progress – BIC – Luca Stella

CATEGORIA DUREVOLE NON DUREVOLE

1° classificato: SiEnergie – Findus – SiEnergie

2° classificato: Espo&Cartotec – Pritt (Henkel) – Beatrice Scagliarini, Alessandro Zanella

3° classificato: Trocart per HH Global – HH Global per Bayer- Mattia Nicoli e Pegasus

CATEGORIA SHOPFITTING

1° classificato: Cheil – Samsung – Cheil

CATEGORIA DIGITAL SIGNAGE

1° classificato: Salco – Old Wild West – MOCCHI’S s.r.l. e SALCO Creative-lab

2° classificato: Intertouch – EyeCatchingEndcap – Clear-Sunsilk (Unilever) – Intertouch

CATEGORIA PACKAGING

1°classificato: ICO, Industria Cartone Ondulato – ICO Lab – Andrea Tempesta, Ludovica Bianco, Matteo Di Pillo

CATEGORIA DIVA DESIGN

1° classificato: Salco – Old wild West – MOCCHI’S s.r.l. e SALCO Creative-lab

PREMIATI CATEGORIA NUOVE PROPOSTE

1°classificato: Nemes (Hololed) – vari – Nemes

PREMIO SPECIALE SOSTENIBILITÀ – GREEN DIVA

FAG Artigrafiche – Labello (Beiersdorf) – FAG Lab

LIC Packaging – Agricoolture – Pier Luigi De Rosa

Viscom Italia ha chiamato all’appello la visual community invitandola, nei tre giorni di fiera, nel nuovo spazio “Social Small Talks” per condividere in diretta la loro idea di Visual Communication e del claimDreamIt / MakeIt che ha caratterizzato la campagna pubblicitaria 2024. Le interviste postate sui canali social ufficiali di manifestazione Facebook, Instagram e Linkedin hanno mostrato grande interazione da parte del pubblico.

Viscom Italia sarà in programma dall’1-3 ottobre 2025 sempre nel quartiere espositivo di Fiera Milano Rho.