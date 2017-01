BUZZI & BUZZI a Londra per ARCHITECT@WORK.

Dopo l’esperienza di Vienna, le soluzioni luminose di Buzzi & Buzzi — brand d’illuminazione noto a livello nazionale ed internazionale per i suoi prodotti a scomparsa totale in Coral® — ritornano il 25 e 26 di Gennaio presso l’edizione britannica di Architect@Work.

Architect@Work è un network di fiere a numero chiuso, alle quali partecipano produttori, importatori e distributori nazionali di diversi settori, dall’impiantistica alle finiture per interno ed esterno, isolamenti, pavimentazioni, oltre all’illuminazione; il format è particolare, caratterizzato da una disposizione studiata appositamente per consentire un contatto ottimale tra partecipanti e visitatori, guidando questi ultimi lungo un percorso costellato da stand, innovation corner e zone lounge, dove incontrarsi e approfondire informazioni su prodotti, applicazioni e servizi.

A Londra, Buzzi & Buzzi presenterà una selezione delle sue soluzioni luminose: Genius, incasso a scomparsa totale con sorgente LED estraibile tramite meccanismo di bloccaggio a spinta e sorgente luminosa retrocessa 20 mm rispetto al controsoffitto; Taurus, installabile a soffitto o parete di cartongesso con proiettore orientabile di 360° sull’asse orizzontale e 90° sull’asse verticale, con varie lenti disponibili (22°-50°) e la possibilità di estrarre il proiettore dall’incasso a scomparsa; Blade, un sistema modulare con fascio di luce LED a scomparsa totale, in grado di creare una lama di luce larga 45 mm e installabile con moduli multipli sia su parete che su soffitto di cartongesso o laterizio; Eggy, incasso a scomparsa totale dalla forma caratteristica, con fascio luminoso asimmetrico e nessuna vite o molla a vista per montaggio della sorgente LED; Dry, incasso a scomparsa totale con cassa in acciaio zincato indipendente dal corpo frontale, diffusore in vetro satinato extra white fissato a filo parete e fascio di luce inclinato a 45° o 90°; Ghost e Globe, incassi a scomparsa totale con diffusore in vetro satinato extra white; Leaf, semi incasso a scomparsa totale che crea un effetto di movimento delle forme e dei volumi, adatto per installazione verticale o orizzontale in parete o soffitto di cartongesso o laterizio; Lentil, incasso a scomparsa totale con fascio di luce inclinato a 45°; e Valo, lampada da terra per esterni e interni con sorgente LED dal design accattivante che si integra in modo discreto nello spazio d’installazione. In fiera dunque i prodotti Buzzi & Buzzi, aggregati di tecnologia dalle performances elevatissime.

Tutti i prodotti sono realizzati in CORAL®, AIRCORAL® o DURCORAL® innovativi materiali ideati da Buzzi & Buzzi, estremamente resistenti alle elevate temperature e agli shock termici, soluzioni perfette perché, a differenza di altri materiali presenti in commercio, possono essere personalizzati in qualsiasi colore o finitura, direttamente in loco e dal cliente. Alle caratteristiche di Coral®, AirCoral® aggiunge un’azione battericida contro agenti patogeni di malattie potenzialmente gravi: grazie alla sua capacità di degradazione degli elementi inquinanti presenti nelle città, purifica l’aria e rende più puliti, salubri e igienici gli ambienti in cui viene collocato, riducendo gli effetti nocivi dei principali agenti inquinanti ed esercitando la propria azione anche in assenza di luce.

DurCoral® infine arricchisce l’offerta Buzzi & Buzzi con un materiale due volte più duro del cemento, ideale per l’illuminazione degli ambienti esterni. Antivandalico, non deteriorabile e resistente all’acqua, il materiale è perfetto per utilizzo in ambienti umidi come centri benessere, piscine e bagni.

Appuntamento dunque il 25 e 26 Gennaio presso la National Hall in Hammersmith Road, Kensington di Londra (W14 8UX UK) per Architect@Work London!