JIMMY CHOO boutique, Milano

Il brand di calzature Jimmy Choo continua il suo rapporto di collaborazione, iniziato nel 2014, con lo Studio di architettura Christian Lahoude e segna un’altra tappa importante con l’apertura della boutique in Milano.

Tutti i negozi, come quelli di Parigi, Ginevra, Barcellona, Madrid e Singapore riflettono lo stile audace del marchio, che si caratterizza per il suo display dinamico e geniale, nel rispetto dello spazio e della sua ubicazione per la creazione di una catena di negozi distinti, ma collegati dalla rappresentazione di un unico design.

Il negozio di Milano, che si estende su una superficie di 255 mq., si trova in Via Sant’Andrea, nel cuore del quartiere della moda ed è il primo in Europa che racchiude in un solo spazio tutti gli universi del marchio: sia il reparto uomo che donna, unitamente ad un esclusivo settore VIP ed un’area dedicata alle collezioni di abiti da sposa.



La facciata di ingresso presenta un’ampia vetrina in grado di offrire la completa visione del display interno. La superficie totale, su due piani, ha permesso di applicare al meglio le peculiarità del nuovo format, ispiratosi al classico design italiano del 1940 che, grazie anche all’utilizzo di ottone lucidato e materiali in contrasto, consente di racchiudere tutti gli ambiti del marchio.

Il reparto uomo è caratterizzato dal marmo rosso e nero, già utilizzato dagli architetti per il negozio di San Francisco, il quale, abbinato a pannelli laccati e cavità illuminate contribuiscono ad abbassare le altezze dei soffitti e a mettere in penombra le collezioni maschili.



Il reparto donna appare più chiaro e leggero, in quanto si avvale di una illuminazione esplicitamente studiata dai designers. Questi reparti, collegati tra loro sono facilmente fruibili dal pubblico e sono caratterizzati da pilastri specchiati con riferimenti in marmo che li vivacizzano ulteriormente.

Un monolite, visibile dal fronte strada, attira i passanti, suggerisce le nuove collezioni ed indica la scelta dei piani-scala.

Una serie di specchi ed una rete in vetro stratificato, intervallate da display posizionati casualmente, conducono al piano inferiore, dove si scorge una fastosa colonna circondata da basamenti in marmo, che cela il reparto VIP ed il reparto abiti nozze.



Lo Studio di architettura Christian Lahoude, prendendo spunto dal marchio Jimmy Choo, qui, incorpora anche nuove funzionalità e materiali che riflettono le architetture circostanti, rifinendolo ed ampliandolo con dettagli di design. E’ stata incrementata anche la shopping experience, progettando e fornendo display e vani che valorizzano i prodotti, in quanto consapevoli che il prodotto è importante quanto lo spazio che lo accoglie.

Location Via Sant’Andrea, Milan, Italy

Area 230 sqm

Project Architect Lucia Galeano

Project Designer Yao Xiao

by AN shopfitting magazine no.136 ©