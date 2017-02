Il furto va in fumo grazie al nebbiogeno gestito AXITEA.

La soluzione satura l’ambiente in pochi secondi costringendo il ladro alla fuga.

Sulla base dei dati del Rapporto intersettoriale sulla Criminalità predatoria del 2016 a cura di OSSIF (Centro di Ricerca dell’ABI sulla Sicurezza Anticrimine), i furti denunciati in Italia nel 2015 sono stati quasi un milione e mezzo: di questi, quelli in abitazione sono stati il 16%, pari a 2.399 ogni 100.000 abitanti, e quelli a danno degli esercizi commerciali il 7%, pari a oltre 102.000.

Si tratta di numeri molto significativi, che giustificano una crescente preoccupazione da parte di cittadini ed esercenti. In particolare nel caso degli esercizi pubblici, come è possibile potenziare le misure di sicurezza già in essere?

Con un nebbiogeno che cambia i paradigmi del concetto di sicurezza, rendendo inefficaci “spaccate” e furti veloci, proteggendo i beni nel tempo che intercorre da quando scatta l’allarme a quello in cui interviene la pattuglia Axitea.

Collegato ad un qualsiasi sistema di allarme, il nebbiogeno entra in funzione come una sirena ma emette una impenetrabile nebbia impedendo al ladro di accedere all‘interno dei locali protetti. Non è possibile aggirare le difese di un sistema di questo genere che, nella maggior parte dei casi, induce i malviventi alla fuga.

“La maggior parte dei furti non dura più di tre minuti, ed è quindi fondamentale un sistema di protezione attiva”, commenta Maurizio Tondi, VP Strategy di Axitea. “I sistemi nebbiogeni generano in pochi secondi una nebbia asciutta, densa, impenetrabile e bianca che costringe il ladro alla fuga. La nebbia è persistente – dura fino a 30 minuti – ma essendo composta da acqua e glicole è innocua e non lascia residui, può quindi essere utilizzata in qualunque ambiente, anche in negozi di merce pregiata come gioiellerie, pelletterie e ottici.”

Vai al video

Axitea

