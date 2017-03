BURT’S BEES Concept store

Per l’espansione in tutta l’Asia, partendo da Hong Kong, gli Architetti Landini Associates hanno progettato il nuovo concept del brand Burt’s Bees.

Burt’s Bees è un marchio americano che fabbrica prodotti naturali per la cosmesi utilizzando principalmente cera d’api. La Casa, fondata nel 1980 nel Maine da Burt Shavitz e Roxanne Quimby, offre articoli per la cura della pelle eseguiti artigianalmente secondo antiche ricette adoperando ingredienti vegetali naturali, miele, estratti di erbe, oli essenziali, fiori.

Il nuovo concept prende spunto dalla semplicità che proviene dal “mondo di Burt”, l’apicultore co-fondatore del marchio; infatti l’ambiente costituisce un panorama dalla struttura sì semplice, ma colmo di prodotti, adeguatamente rapportato alle esigenze contemporanee.

La parete di fronte all’ingresso presenta una gigantografia di Burt, immerso nella natura ed intento nella sua attività, a cui si affiancano ripiani con la Collezione Classica con i tradizionali esemplari della prima produzione degli anni ’80.



Sono stati impiegati materiali comuni ed attinenti al trend del marchio: le pareti sono rivestite da elementi in legno riciclati, che ricordano il capanno di Burt nel Maine; i ripiani, sempre in legno riciclato, con superficie a base di resina di vetro; i pavimenti ed i soffitti sono stati realizzati con doghe in legno dalla curvatura naturale.

Il sistema di illuminazione ricopre importanza sostanziale nel progetto: infatti la luce dorata delle lampade, ricrea la magìa dell’interno di un alveare ed incoraggia la clientela a soffermarsi ed esaminare i prodotti Burt’s Bees.

Una parete costituisce lo scenario ideale nella quale sono collocati la riproduzione di barattoli del miele, ma che contengono ognuno un ingrediente naturale derivante dai prodotti dell’alveare. L’ingresso del punto vendita, completamente aperto, permette di respirare l’atmosfera calda ed accogliente in piena conformità col marchio; i clienti sono invitati a scoprire e provare i prodotti nella postazione centrale del negozio.

In armonia con gli interni del negozio, lo Studio di architettura Landini Associates ha ridisegnato la grafica, la comunicazione visiva, la segnaletica interna insieme con lo spiritoso logo in rilievo rappresentato dall’emblematica ape.

Il concept lanciato a Hong Kong, è stato sviluppato in un negozio ed in altri due centri commerciali e rappresenta per il marchio di cosmesi un’iniziativa veramente strategica per il mercato asiatico; stimolante sfida è la sua prossima collocazione in Sud America ed in Europa.

Landini Associates

Landini Associates è una società di consulenza di progettazione multi-disciplinare, composta da un team di pianificatori strategici, architetti, interior designer e grafici; con sede a Sydney, opera nel Nord America e Canada, Emirati Arabi Uniti, il Regno Unito, Asia e Australia. Le soluzioni progettuali comprendono edifici, interni, comunicazione grafica, packaging, siti web; opere significative in ambito retail, hospitality, sviluppo del marchio, progettazione di aree pubbliche.

www.landiniassociates.com

by AN shopfitting magazine no.137 ©