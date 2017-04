SEPHORA presenta al Fuorisalone un’iconica istallazione per celebrare l’interazione tra bellezza, arte, design e tecnologia.

Kaleido Studded Kiss la travolgente creatività di Kat Von D diventa opera di design.

In occasione della cinquantaseiesima edizione del Salone del Mobile, Sephora si prepara a conquistare la Design Week meneghina con un’opera ispirata all’estro e all’energia travolgente della celebre tattoo artist statunitense Kat Von D.

L’installazione sarà esposta nell’ambito della mostra evento “INTERNI MATERIAL IMMATERIAL” che avrà luogo nella suggestiva cornice dell’Università degli Studi di Milano, nel famoso cortile d’Onore, per tutta la durata della manifestazione, dal 4 al 9 aprile, per poi proseguire fino al 15 aprile.

Una creazione di grande impatto visivo, la cui ideazione vuole essere un omaggio all’opera visionaria di Kat Von D che, con la sua poliedrica sensibilità, ha saputo elevare il tatuaggio a vera e propria forma d’arte e che, proprio in occasione della settimana della Design Week, debutterà in Italia con la sua attesissima linea di make-up Kat Von D Beauty in esclusiva da Sephora. Una collezione progettata nei minimi dettagli per rispecchiare un’altra grande passione di Kat, quella per il make-up: uno strumento che, così come una vera e propria forma d’arte, è capace di decorare il corpo di chi lo indossa, interpretando il viso come una tela pronta ad essere dipinta.

Sephora ha così voluto celebrare la passione e la personalità multi sfaccettata dell’artista e imprenditrice con un’opera capace di evocare in modo immediato la visione di Kat Von D: KALEIDO STUDDED KISS si ispira al design anticonformista di STUDDED KISS LIPSTICK, il rossetto diventato icona negli States per il packaging dal pattern borchiato – ispirato al bracciale preferito di Kat – e per le ben 39 tonalità tra cui scegliere, per effetti di volta in volta mat, satinati e glitterati.

Il progetto è partito dagli elementi distintivi del simbolo della collezione di Kat Von D sviluppandoli in un’installazione ambiziosa e di grandi dimensioni che identifica le forme di un rossetto con quelle di un’opera d’architettura contemporanea: le borchie del design originale si trasformano così in elegante bugnato a ricordare i palazzi italiani e i due cappucci, adagiati al suolo come monoliti, evocano le colonne di un tempio antico.

Studded Kiss diviene così un’autentica design tower, ideata per creare un contrasto di grande impatto visivo con l’architettura classica del cortile dell’Università Statale e per catalizzare l’attenzione del pubblico.

Alla scultura vengono affiancate attività interattive grazie alle quali si crea un dialogo tra visitatore e installazione. Da qui prende vita un’esperienza che inizia dal primo impatto con la matericità dell’opera e che pian piano si trasforma in un percorso immateriale.

L’installazione si inserisce a pieno titolo nel contesto più ampio del tema scelto da Interni per la Design Week 2017, MATERIAL IMMATERIAL: materiale è la struttura della torre, suggerita anche dalla scelta dei materiali e dal bugnato decorativo, mentre l’immateriale è rappresentato dall’esperienza virtuale, elementi che invitano a loro volta a una riflessione più profonda sul vero significato del make-up come strumento (materia, texture, colore) e forma d’espressione artistica (immateriale produzione dello spirito, di volontà e desideri).

Una riflessione chiave anche per la filosofia di Sephora, che da sempre si interroga sulle affinità e sulle possibili commistioni tra mondo del beauty e universo dell’arte e del design in una chiave innovativa e originale, ricercando nuove suggestioni creative e linguaggi non convenzionali per raccontare tale legame.

Dal 1 aprile – nello store di Corso Vittorio Emanuele a Milano e sul sito sephora.it – gli iconici prodotti della linea saranno disponibili in anteprima italiana: oltre allo Studded kiss Lipstick, si potranno scoprire la Shade+Light Eye Contour Palette – un mix perfetto di tonalità neutre calde e fredde ideale per il contouring, per definire e per illuminare – Everlasting Liquid Lipstick – il rossetto liquido mat e long lasting in 26 nuance – e il Tattoo liner – un eyeliner liquido destinato a diventare un cult grazie alla sua sottilissima punta che garantisce linee perfette senza il minimo sforzo. La collezione sarà poi disponibile a partire dall’8 aprile in tutti gli store Sephora.

Ma non è tutto: l’8 aprile, a partire dalle 11, Kat Von D sarà nello store milanese e incontrerà tutte le beauty addicted che il 1 aprile avranno acquistato un prodotto della linea di make up in Corso Vittorio Emanuele a Milano (il regolamento è disponibile su Sephora.it).

About KAT VON D

La storia di KAT VON D inizia nella piccola cittadina rurale di Montemorelos in Messico dove è nata, un retaggio che celebra attraverso il suo lavoro, traendo ispirazione dalla lingua, l’arte tradizionale e dalle starlet del decennio d’oro del cinema messicano. Kat scopre la sua passione per il disegno già nella prima infanzia. A 14 anni si fa il suo primo tatuaggio. Da quel momento in poi si dedica alla carriera di tattoo artist fino a divenire protagonista dello show “LA Ink” incentrato sulla sua attività, la High Voltage Tattoo. Nel 2008 Kat Von D lancia la sua collezione make-up, distribuita in esclusiva in tutti i punti vendita Sephora del nord America, che dall’8 Aprile arriverà per la prima volta negli store italiani del brand francese. Con il più elevato seguito tra tutti i maggiori brand del beauty presenti sui social media, Kat esprime il meglio del suo talento e della sua passione per l’arte nel suo portfolio makeup. La sua visione è quella di creare linee di prodotti all’altezza delle sue altissime aspettative in fatto di bellezza e di invogliare chi la segue a esprimersi liberamente attraverso questa forma d’arte. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti dai media del settore beauty e lo Studded Kiss Lipstick è sicuramente uno dei suoi prodotti icona.

SEPHORA – KAT VON D

Dal 1996 con l’apertura del flagship store sugli Champs Elysées il marchio francese Sephora ha introdotto un nuovo modo di vivere la bellezza, concepita come lusso, gioco e seduzione. Di proprietà LVMH dal 1997, presente in 33 paesi con 2324 store di cui 131 in Italia, Sephora si distingue per la ricerca di prodotto e lo scouting di nuovi brand provenienti da tutto il mondo e venduti poi in esclusiva. Nel 2010 nasce Kendo, società di sviluppo e “incubatore” di nuovi marchi in vendita esclusiva da Sephora, tra i progetti di punta di Kendo c’è Kat Von D Beauty. Ispirato dall’inchiostro dello studio di tattoo della stessa Kat Von D, il brand si differenzia per la qualità dei prodotti a elevata pigmentazione, lunga tenuta e alta coprenza.

Kat Von D Beauty è disponibile in esclusiva per Sephora Italia e su sephora.it a partire da Aprile 2017.

Photo courtesy Andrea De Benedetti