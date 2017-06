Due le novità totalmente inedite: l’esclusivo Totem Stretch Mirror Display

“L’ampiezza di gamma è da sempre uno dei punti di forza del nostro e-shop, con proposte che spaziano dall’hardware al software, fino alla realizzazione di strutture tailor made progettate ad hoc dai nostri designer – spiega Alberto Masserdotti, fondatore di DominoDisplay.com e CEO del Gruppo Masserdotti. – Un plus esclusivo che ci ha permesso di diventare in soli 3 anni il punto di riferimento sia per gli utenti che approcciano per la prima volta il digital signage, sia per gli operatori che hanno scelto di entrare a far parte del nostro network in qualità di rivenditori, cogliendo nel nostro modello una nuova opportunità di business”.

Oltre a permettere la massima targetizzazione dei messaggi, in ambito retail i sistemi multimediali sono la migliore risposta alle nuove modalità di acquisto, coinvolgendo i consumatori in una shopping experience sempre più multicanale. Il passaggio dal classico scaffale al totem multimediale, dove consultare l’assortimento completo, rappresenta infatti un’ulteriore evoluzione dell’esperienza d’acquisto che si fa sempre più interattiva ed emozionale, diventando leva per la fidelizzazione.

“A livello globale ci troviamo di fronte a un mercato in costante crescita – prosegue Masserdotti – e anche in Italia sono sempre più numerosi gli utenti, tra cui brand, retailer e professionisti della comunicazione, che hanno compreso le potenzialità di questo strumento. A partire dalla sua economicità, intesa come costo della singola campagna. Affrontato l’investimento iniziale, infatti, i sistemi digital signage consentono di trasmettere un infinito numero di messaggi i cui costi unitari sono più bassi rispetto a quelli di una campagna analogica”.

Soluzioni tecnologiche sempre più performanti e dal design ricercato, come le nuove proposte on air su DominoDisplay.com, sono lo strumento essenziale per dare vita a progetti di comunicazione visiva evoluti. Da un lato la sottile eleganza del nuovo Totem Stretch, messo a punto dai designer Domino Sistemi per sfruttare al meglio gli spazi a disposizione adattandosi perfettamente anche agli ambienti più ridotti come nicchie, corridoi, scale o corsie. Dall’altra, la versatilità e l’innovazione dei Mirror Display by Samsung che, grazie al sensore di prossimità integrato, svolgono la duplice funzione di specchio e monitor per il digital signage. Progettati per assicurare un wow effect immediato, si prestano a un’infinita varietà di ambiti applicativi, dalle boutique ai centri fitness, dai saloni di bellezza agli ascensori, fino agli hotel e ai locali di servizio.

Come tutti i prodotti acquistabili su DominoDisplay.com, anche i Totem Stretch e i Mirror Display possono essere potenziati con la release 2.0 di Palinsesto, suite proprietaria per il digital signage, e danno accesso al valore aggiunto di servizi esclusivi che spaziano dalla personalizzazione all’assistenza tecnica 2.0.