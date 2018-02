PICCOLE SOLUZIONI, GRANDE PERSONALITÀ.

DominoDisplay.com presenta e-post short, la nuova serie di mini totem da banco completamente personalizzabile.

Il reparto R&D di Domino Sistemi non si ferma mai e, visto il successo di installazioni dei mini totem proposti sull’e-shop DominoDisplay.com, mette a punto un altro piccolo gioiello che va ad arricchire la gamma di soluzioni multimediali dalle dimensioni compatte.

La nuova serie e-post Short è un concentrato di stile: caratterizzata da soli 15 Kg di peso, minimo ingombro ma grande carattere, è in grado di catalizzare l’attenzione del consumatore laddove sono a disposizione spazi ridotti per la comunicazione.

Posizionati sul bancone di una reception, sugli scaffali del punto vendita o in prossimità delle casse, i totem e-post Short mettono direttamente in relazione il cliente con il prodotto e con il messaggio trasmesso. Non è soltanto il contenuto multimediale a poter essere personalizzato, ma anche il design stesso di questi mini totem che è completamente customizzabile.



La struttura in allumino, rifinita con due eleganti pannelli in metacrilato trasparente, è sagomabile in base al progetto che il committente richiede al team di architetti e designer del Gruppo bresciano. Il nuovo mini totem, grazie alla sua estrema versatilità, può prendere una forma legata al visual aziendale o a un elemento che rimanda alla campagna promozionale, oppure incorporare supporti per posizionare il prodotto fisico. Per renderlo ancora più appealing è possibile scegliere il rivestimento solo sul fronte o fronte/retro con texture e grafiche stampate su pellicole adesive.

“Stiamo lavorando intensamente per consolidare la nostra presenza nel mercato del digital signage, continuando a differenziarci con soluzioni per la comunicazione multimediale sempre più orientate alla massima personalizzazione. – afferma Alberto Masserdotti, fondatore di DominoDisplay.com. – Il nostro punto di forza è il connubio tra la pluridecennale esperienza nel mondo della visual communication e la continua ricerca in ambito tecnologico. Questa sinergia ci permette di proporre prodotti al di fuori di ogni standard: grazie al nostro know-how, ad esempio, siamo in grado di trasformare totem, come gli e-post Short, in media capaci essi stessi di veicolare messaggi, attraverso la struttura completamente realizzata in base alle specifiche esigenze dei nostri clienti”.

La linea e-post Short completa la gamma di soluzioni compatte che comprende l’innovativa Serie e-post 10, disponibile anche nella versione “expo”, contraddistinta da dimensioni estremamente ridotte (31,5x34x28,8 cm) e design ricercato, e da e-post 22, dallo stile minimal in grado di coniugare le prestazioni della tecnologia LFD firmata Samsung alle esigenze di punti vendita e showroom di piccole dimensioni.

Come tutte le soluzioni acquistabili su DominoDisplay.com, anche i mini totem hanno un cuore tecnologico targato Samsung SMART Signage: i monitor in combinazione con il software integrato per la trasmissione dei messaggi consentono di veicolare contenuti multimediali. Soluzioni che possono essere potenziate con la release 2.0 di Palinsesto, suite proprietaria per il digital signage messa a punto da Domino Sistemi.

L’intera offerta di totem da banco è arricchita dell’assistenza a valore aggiunto di Domino E-Lab, il customer service 2.0 che fornisce formazione e consulenza in tempo reale grazie a canali e strumenti di marketing evoluti.