BU.CO, design made in Italy per l’american classic food.

Si chiama BU.CO (acronimo di Burger&Cocktail) il locale aperto nel più grande centro commerciale dell’Alpe Adria (Città Fiera di Martignacco – Udine), un progetto a cura di Visual Display, lo studio friulano specializzato in retail design e brand identity.

L’idea di BU.CO nasce dalle esperienze professionali dei fondatori, tre imprenditori friulani con radicate esperienze nel mondo della ristorazione e del bartending che hanno voluto imprimere in questo locale non solo le proprie competenze ma anche le proprie passioni personali dall’arte del cocktail alla musica americana, dal cibo di qualità all’amore per il mondo Harley Davidson.



Il progetto di design, coordinato dagli architetti Giulia Minozzi e Rune Ricciardelli della Visual Display, ha avuto inizio con la definizione del nome e dello stile del locale, per poi svilupparsi in un articolato studio dell’immagine (dal logo alla mise en place, dalla comunicazione visiva al sito web) e nel progetto di arredo e decoro di oltre 450 mq tra interno ed esterno.

Il riferimento principale, a partire dal menù che abbina piatti della tradizione americana ad una ampissima lista di cocktail, è sicuramente quello dell’american bar.

“L’ampio bancone in legno, realizzato da artigiani locali con un’imponente bottigliera, è il fulcro attorno al quale ruota la vita del locale, con un’atmosfera retrò data dalla luce soffusa delle lampade e dagli sgabelli vintage – raccontano gli architetti – Non mancano suggestioni sia della tradizione anglossassone del pub con gli arredi in legno e gli imbottiti in pelle invecchiata nei toni del verde scuro e del cuoio, sia del mondo industriale con pavimenti realizzati in diversi materiali e muri che preservano le tracce di una vita passata – nel ‘900 questi spazi ospitavano i magazzini della città”.

Soffitto in cemento con impianti a vista, grandi vetrate, arredi recuperati, oggetti e foto originali di musica e moto, palco per esibizioni live, luci soffuse, conferiscono all’ambiente uno stile immediatamente riconoscibile e rilassato.

Ogni angolo di Bu.Co è stato curato nei minimi dettagli, creando diverse situazioni, di seduta e di stile, in cui tutti si possono sentire a proprio agio a seconda delle loro esigenze, dalle famiglie con i bambini ai gruppi di amici, da chi vuole bere un’ottima birra o mangiare qualcosa dopo una passeggiata nel centro commerciale.

Con uno spazio interno di circa 300 mq e una terrazza esterna coperta di 170 mq, Bu.Co è la prima e unica attività del centro commerciale Città Fiera ad avere un proprio ingresso esterno e indipendente.