REGGIANI illumina L’OCCITANE EN PROVENCE.

I proiettori Yori creano un’atmosfera di grande fascino nel flagship store di New York.

Reggiani Illuminazione illumina la boutique esperienziale “L’Occitane en Provence”, grazie ad un originale progetto che integra, all’interno delle varie aree del negozio, reinterpretazioni contemporanee di ambientazioni esterne in stile provenzale.

L’intervento di Reggiani fa sì che l’uso della luce rappresenti un tramite per riprodurre questi scenari esterni negli interni del negozio, con lo scopo di unificare lo spazio creando un singolare e armonioso modo di comunicare con i clienti.



Lo store di New York de L’Occitane en Provence è un flagship che introduce un concept progettuale originale in grado di offrire ai suoi clienti una nuova esperienza di acquisto legata al marchio di prodotti di bellezza. All’ingresso, l’area di accoglienza trae la sua ispirazione dalla piazza di una cittadina francese. Lo spazio è aperto e luminoso, con un allestimento fluido e flessibile.

I proiettori Yori, con sorgenti luminose LED a elevata resa cromatica, sono stati utilizzati in tutta questa zona e nelle adiacenti vetrine che danno sulla strada, al fine di attirare l’attenzione sui prodotti esposti e valorizzare la vibrante gamma di colori che contraddistingue il marchio. Gli espositori perimetrali sono illuminati in modo uniforme da una serie di ottiche con vetro rigato, mentre gli espositori da terra e le insegne vengono messi in risalto da riflettori a fascio stretto. Il binario è sospeso ad un soffitto a travatura reticolare, al quale vengono appese decorazioni diverse, a seconda della stagione.

Il punto più caratteristico del negozio è l’area destinata all’ospitalità: qui viene simulata l’atmosfera di un cortile di un’abitazione privata che suscita sensazioni di tranquillità e relax in chi vi si aggira. La chioma stilizzata di un albero filtra la luce proveniente dall’alto e gli elementi distintivi sono illuminati dai proiettori Yori in due dimensioni (Ø60 mm e Ø95 mm). I proiettori Yori da 95 mm di diametro valorizzano l’espositore a parete dedicato alle creme per le mani e che ricorda un murale impressionista mentre i proiettori Yori da 60 mm di diametro puntano direttamente verso il basso, facendo risaltare l’isola per la cura delle mani e l’albero centrale.

Gli spazi proposti sono quindi luoghi non solo confortevoli e accoglienti, ma anche interattivi e interconnessi, grazie a dotazioni tecnologiche di alto livello. Semplicità, funzionalità e intuitività sono i cardini imprescindibili che animano la simulazione dei quattro ambiti spaziali e che, declinati attraverso vie inedite, offriranno al pubblico un’esperienza sensoriale dell’evoluzione del settore Hospitality.

“È un progetto che punta alla valorizzazione dell’esperienza sensoriale del cliente, spiega Matteo Reggiani, Corporate Strategic Officer di Reggiani. “Siamo orgogliosi di come l’illuminazione contribuisca a rendere unico un concept retail di questa originalità e qualità.”

Progetto: Boutique esperienziale “L’Occitane en Provence”

Luogo: New York, USA

Lighting Designer: Luciforma

Architettura d’interni: Schoolhouse

Architetti: Rawlins Design