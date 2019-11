Il nuovo impianto di illuminazione realizzato da Signify guida nella scelta dei capi più fashion del momento per un look che non può passare inosservato.

Signify, precedentemente nota come Philips Lighting, leader globale nel settore dell’illuminazione, ha curato il restyling illuminotecnico del punto vendita TALLY WEiJL situato in Corso Buenos Aires 41, a Milano.

Con l’obiettivo di migliorare l’estetica del negozio con un approccio a 360°, sin da subito, la luce ha ricoperto un ruolo fondamentale nel valorizzare gli spazi ed i prodotti esposti, per attrarre i consumatori e aumentare le vendite.

L’installazione consiste in un layout scalabile che, grazie alla configurazione dei binari montati a soffitto, offre la possibilità di modulare la disposizione dei proiettori a seconda dello spostamento delle aree espositive. Così facendo è possibile sfruttare l’illuminazione del negozio per guidare i consumatori verso aree e promozioni specifiche a seconda delle esigenze.

Capi must-have di ultima tendenza ed accessori esposti, infatti, sono stati valorizzati grazie all’utilizzo di 225 proiettori LED di alta qualità GreenSpace Accent Projector Mini ST315T, dotati di una speciale ricetta luminosa (LED PW930) che permette di enfatizzare le caratteristiche dei tessuti e dei materiali.

Un’ulteriore area d’intervento ha interessato lo spazio dei camerini, fondamentali nella decisione di acquisto dei clienti. Con un design che si fonde in modo discreto nel punto vendita, 74 apparecchi ad incasso del top di gamma LuxSpace Accent, sono stati installati affinché i clienti possano guardarsi allo specchio, illuminati da una luce in grado di valorizzare il loro aspetto, così da fare centro alla prima prova d’abito.

Inoltre, in collaborazione con TALLY WEiJL Signify ha realizzato un Instagram Wall posizionato accanto alle cabine di prova. Sullo sfondo di una parete colorata, i clienti possono sperimentare mise da giorno e look da party per essere impeccabili in tutte le situazioni, scattarsi un selfie e condividere il proprio outfit sui social medi, per ispirare e lasciarsi ispirare dalla community TALLY WEiJL. L’area in questione è stata illuminata combinando la soluzione OneSpace con proiettori GreenSpace Accent Projector Mini ST315T.

“L’illuminazione per negozi ed attività commerciali è fondamentale. La soddisfazione dei nostri clienti deriva non solo dall’aumento delle vendite, ma anche dalla possibilità di sottolineare la personalità del marchio ridisegnando spazi e customer experience come mai prima d’ora”, dichiara Ronald Gelten, Retail Fashion Lighting Manager di Signify.

Le potenzialità dell’illuminazione applicate al settore Retail non si fermano qui. Grazie, infatti, alle più recenti innovazioni in ambito di illuminazione connessa è possibile ampliare la gamma di funzionalità possibili, ed ottenere ulteriori vantaggi. Interact Retail è la soluzione di luce connessa di Signify dedicata al mondo Retail e che funziona con gli apparecchi, i sensori ed i dispositivi Philips per offrire nuove possibilità all’interno dello spazio di vendita.

Tra i principali benefici si evidenziano la possibilità di personalizzare l’illuminazione per attirare, guidare ed indurre specifici comportamenti nella clientela, evidenziare zone di vendita e valorizzare gli articoli esposti con effetti luminosi, creare giochi di luce dinamici nelle vetrine per invitare i passanti ad entrare nei negozi. Infine, il servizio di Indoor Navigation di Interact Retail è in grado di indirizzare i clienti e attivare servizi geolocalizzati, laddove richiesto, come promozioni e richiesta di assistenza.

