Una boutique a Firenze per CHIARA BONI La Petite Robe

CHIARA BONI La Petite Robe apre una nuova boutique monomarca a Firenze.

Dopo Milano e Roma è la volta di Firenze, scelta naturale e attesa, dato il forte legame che unisce la stilista fiorentina Chiara Boni alla sua città natale.

La boutique apre domani 7 novembre, in uno dei posti più belli e affascinanti della città: Loggia Rucellai, ad angolo tra Via della Vigna Nuova e la celebre Piazza de’ Rucellai.

Da sempre questo spazio ha avuto una vocazione commerciale ed è proprio con il commercio che i Rucellai costruirono la loro fortuna, grazie alla quale hanno contribuito in modo attivo alla storia dell’arte fiorentina. Ispirandosi ai disegni albertiani per Palazzo Rucellai, Antonio del Migliorino Guidotti realizzò quest’ampia loggia che racchiude in sé tutti i caratteri dell’architettura rinascimentale, composta da tre arcate a tutto sesto su colonne centrali e pilastri agli angoli, al di sopra dei quali corre una trabeazione caratterizzata dal motivo ornamentale che riprende l’emblema araldico dei Rucellai con le vele dispiegate al vento.

Il concept

Il concept della boutique, di circa 75 mq, è firmato come per le precedenti dal binomio di architetti Marco Bonelli e Marijana Radovic, e punta su un’immagine pulita e morbida, priva di spigoli, caratteristica che contraddistingue anche le altre boutique.

La boutique, dall’altezza complessiva di oltre 8 metri, è dominata da una quinta in tubolari verniciati e da un camerino free standing tondo. In linea con la porta di ingresso, posizionato su una pedana ellittica, il raffinato banco cassa dalla forma ovale.

Ai lati del perimetro, appenderie dalle forme organiche in color platino fanno pendant con le sedute ecopelle ovali dalle linee sinuose ed avvolgenti color avorio. Lungo le vetrine sono collocate pedane espositive che nel loro centro vedono l’inserimento di schermi a led.