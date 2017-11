I29 A.TESTONI apre a Shanghai.

E’ attraversato da strisce blu e rosse per enfatizzare il marchio I29 a.testoni il nuovo negozio di 100 mq aperto a Shanghai nel New World Daimaru Department Store.

Situato in una delle aree commerciali più grandi della città, il mall con i suoi 60.000 mq, già famoso per la più grande scala mobile a spirale del mondo, esprime il concetto di unire il lusso contemporaneo all’intrattenimento.

Una contemporaneità che si esprime fortemente anche nello spazio “I29” grazie ai materiali utilizzati come la pietra e il legno bianco uniti all’elegante tessuto in velluto rigorosamente blu e rosso utilizzato per le sedute.

I29 è espressione del sé, in una combinazione di divertimento e funzionalità. I29 è un concetto nuovo, porta d’accesso ad un mondo dove ogni outfit esprime la vivacità e la spontaneità dell’italian lifestyle, ogni giorno in ogni occasione. Pop, rock, punk, hip-hop, la musica insieme al viaggio e allo sport è ispirazione di una collezione dove dinamismo, identità e stile si fondono in un’esplosione di vitalità.